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09.07.2019
Российская газета

Комплекс С-350 "Витязь" первыми получат приграничные военные части

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Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском
Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ракетный комплекс С-350 "Витязь" первыми получат приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин.

По его словам, государственные испытания зенитного комплекса, который можно назвать "убийцей крылатых ракет", закончились в мае, и сейчас С-350 готовится к серийному производству. Планировалось, что "Витязь", который начали разрабатывать в 2010-м, заменит зенитные ракетные систем средней дальности С-300ПС, которые к тому времени находились на вооружении уже более двадцати лет.

Комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, он может отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.

Первый зенитный ракетный полк переучится для работы с "Витязем" в 2020 году.

Напомним, что в июне, выступая на коллегии Минобороны, посвященной реализации гособоронзаказа, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в 2019 году завершилась разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.


Анна Бондаренко

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
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Гособоронзаказ
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