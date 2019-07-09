Промсвязьбанк подвел итоги работы на форуме "Армия-2019"

ЦАМТО, 8 июля. Форум "Армия-2019" прошел для Промсвязьбанка успешно и конструктивно. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев.

ПСБ выступил официальным банком организованного Министерством обороны РФ Международного военно-технического форума "Армия-2019", который прошел с 25 по 30 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области.

"Это наше профильное мероприятие, на котором собираются ключевые представители отечественной оборонной промышленности, руководство Минобороны, регулирующих ведомств. Для нас это была еще одна возможность заявить о себе и рассказать целевым аудиториям о том, что банк предлагает для ОПК и силовых структур, какие существуют продукты и услуги, условия по проектам, какой вклад он готов сделать в реализацию проектов по диверсификации и в целом развития отрасли", – цитирует "РИА Новости" О.Минаева.

По его словам, за время форума банк провел несколько десятков встреч и переговоров с крупнейшими промышленными предприятиями, флагманами отечественного ОПК, заключил несколько крупных соглашений.

"В частности, мы подписали крайне важное для развития ВМФ соглашение с Центром судоремонта "Звездочка", открыв кредитную линию для реализации инвестиционного проекта на базе филиала "35 СРЗ" "Звездочки" в Мурманске. Особое внимание уделили социальным проектам, их развитию. Одним из наших партнеров в этом направлении стал медиахолдинг "Звезда". Мы договорились о том, что вместе будем заниматься организацией совместных семинаров и тренингов, в том числе, по теме финансовой грамотности, объединим усилия по поддержке патриотического воспитания, популяризации военной службы и работы на предприятиях военного и промышленного сектора, займемся повышением престижа российской армии и ОПК", – сказал представитель банка.