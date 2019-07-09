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09.07.2019
ЦАМТО

Вице-премьер Юрий Борисов отметил значимость верфи "Звезда" в условиях санкций

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 8 июля. Наличие судостроительного завода "Звезда" имеет особенную значимость в условиях антироссийской санкционной политики Запада.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 6 июля вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание, посвященное ходу строительства судоверфи "Звезда" и судов на этом заводе.

"Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране", – сказал Ю.Борисов, уточнив, что окончание строительства "Звезды" планируется на 2024 год.

По его словам, производственные мощности "Звезды" позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. "При этом основная специализация верфи – крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось", – отметил вице-премьер.

Он сообщил, что участники совещания обсудят актуальные вопросы строительства судостроительного комплекса "Звезда", его загрузки, организации работ по строительству судов, в том числе по созданию на его производственных мощностях современных судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2" и атомного ледокола "Лидер".

Ю.Борисов отметил, что для обеспечения загрузки "Звезды" уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками как "Роснефть", "Новатэк", "Совкомфлот" и "Газпром" на строительство 37 судов различных типов, в том числе на строительство пилотного судна-газовоза, отмечает агентство.

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звезда ДЗ
Совкомфлот
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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