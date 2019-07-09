В Индии заявили об испытаниях версии "БраМос" - "уничтожителя авианосцев"

В Индии рассказали об очередных успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты BrahMos. По словам генерального директора индийской компании BrahMos Aerospace Судхира Кумара Мишры, дальность полёта модернизированной версии ракеты увеличена. Теперь ракета способна уничтожать цели на расстоянии до 500 км.

Источник изображения: topwar.ru

Мишра также добавил, что в случае необходимости дальность BrahMos можно увеличить из-за большого потенциала технологий, которые применены в создании этих ракет.

Отмечено, что ракеты, которыми Индия собирается вооружать истребители Су-30МКИ, развивают скорость до 2,8 М.

Мишра в интервью индийским СМИ:

Мы можем взять под прицел любой корабль в море на расстоянии до 300–400 км и через некоторое время, возможно, больше; мы можем атаковать цели на земле на расстоянии до сотен километров. А с использованием ракет "БраМос" на Су-30МКИ расстояние до цели может составлять и тысячи километров.

По словам гендиректора BrahMos Aerospace, новые ракеты станут основным оружием не только для ВВС и сухопутных сил, но и для ВМС Индии. Он добавил, что испытания ракеты подтвердили её параметры как "уничтожителя авианосцев". Мишра говорит, что авианосцы способна уничтожать "90-градусная версия ракеты" - та, которая на конечном участке траектории выходит на цель практически вертикально.

Отмечено, что проведены испытания ракет BrahMos по поражению заглубленных целей – например, бункеров и иных подземных укрытий. В Индии отмечено, что такие ракеты способны привести "к переломному моменту в случае войны в горах".