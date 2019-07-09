Шесть тысяч АК74М последней модификации поступили в ЦВО

Партия из шести тысяч автоматов Калашникова АК74М последней модификации поступила по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа, сообщил врио начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения Михаил Кузин.

Новое оружие получат общевойсковые и разведывательные подразделения. Автоматы калибра 5,45 мм с комплектом модернизации "Обвес" оснащены планкой Пикатинни. Эта система рельсового крепления (кронштейн) позволяет установить на стрелковое оружие различное навесное оборудование - дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари.

АК74М имеют регулируемый по длине приклад для удобства стрельбы, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимерного материала (что дает возможность визуально контролировать расход боеприпасов). От предшественника модернизированному "стволу" в наследство досталась возможность применения штык-ножа или подствольного гранатомета.

Так как автоматы предназначены для разведчиков, они дополнительно оснащены и универсальным приспособлением для бесшумной стрельбы.

Как подчеркнул подполковник Кузин, за счет модернизации в полтора раза повышается эффективность применения оружия по критерию "частота поражения" на дальности до 300 метров.

Татьяна Воробьева