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09.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Узбекистан выразил желание купить у России новейшую РЛС "Сопка-2"

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Источник изображения: lemz.ru

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России заявили, что Узбекистан высказал заинтересованность в покупке российских радиолокаторов "Сопка-2".

"Узбекская сторона также выражает заинтересованность в приобретении трассового радиолокационного комплекса 12А6 "Сопка-2"; мастерской техобслуживания к зенитному ракетному комплексу "Печора-2М" и ряда радиолокационных станций и систем связи различного назначения", – передает РИА "Новости" сообщение ФСВТС.

Помимо этого обсуждается вопрос модернизации стоящих на вооружении узбекской армии РЛС П-37 до уровня "Сопки-2".

"Контракт по данной теме находится в финальной стадии согласования с узбекской стороной", – сказали в ФСВТС.

По сообщению информированного источника, Узбекистан проинформировал Россию о планах покупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и боеприпасов к ним.

"Узбекская сторона проинформировала Россию о заинтересованности в приобретении за счет выделения Россией государственного экспортного кредита сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ, средств наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочной аппаратуры, запасных частей, инструментов и принадлежностей, авиационных средств поражения, а также обучения летного и инженерно-технического состава", – сообщил источник.

Он добавил, что заявку в адрес российской стороны Узбекистан направит в ближайшее время. В ФСВТС эту информацию также подтвердили.

Сообщается также, что Узбекистан заказал в России партию бронетранспортеров БТР-82А в индивидуальной комплектации.

"Узбекистан проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию заказанных к поставке бронетранспортеров БТР-82А. Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанции, программно-аппаратные комплексы. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А", – заявил источник.

При этом количество БТР не уточняется. Также Узбекистан направил в Россию заявку на проведение модернизации парка истребителей МиГ-29.

"Госкомоборонпром направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России обращение на проведение работ по продлению срока службы и модернизации самолетов МиГ-29 ВВС Республики Узбекистан. Стороны приняли решение провести соответствующие переговоры до конца 2019 года, после рассмотрения технико-коммерческого предложения от узбекской стороны", – рассказал информированный источник.

Помимо этого сообщается, что Россия в течение двух лет поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

"Сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М – четвертый квартал 2019 года, восьми вертолетов – 2020 год", – сказал собеседник.

Как пояснили в ФСВТС, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.

Напомним, 25 июня сообщалось, что вооруженные силы Узбекистана закупили партию российских многоцелевых бронеавтомобилей "Тигр".



Дмитрий Зубарев

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