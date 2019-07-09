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09.07.2019
ТАСС

СМИ: Китай завершил создание марсохода

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Часть западного края кратера Endeavour планеты Марс
Часть западного края кратера Endeavour планеты Марс.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/World History Archive

Первая китайская миссия на Марс запланирована на 2020 год, отмечает газета Global Times.

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Китайские ученые завершили строительство марсохода для осуществления первой исследовательской миссии КНР на Марсе. Об этом в понедельник пишет газета Global Times.

"Китай запустит свою первую миссию на Марс в 2020 году, строительство марсохода уже завершено, - сообщает газета. - Миссия включает в себя орбитальный аппарат, марсоход и посадочный модуль".

Как сказал научный руководитель Китайской лунной программы Оуян Цзыюань, слова которого приводит издание, "основная задача исследования состоит в обнаружении признаков жизни на Марсе". "Миссия также будет изучать, имеет ли планета потенциал для какой-либо трансформации, чтобы в будущем сделать ее пригодной для жизни людей", - отметил эксперт.

По словам Оуян Цзыюаня, "китайский марсоход также исследует атмосферу и ландшафт Марса, его геологические и магнитные характеристики".

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов, Луны и Марса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
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