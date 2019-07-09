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09.07.2019
Военное обозрение

На аэродром в Кубинке приземлялся американский самолёт-разведчик

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На подмосковном аэродроме в Кубинке был замечен самолёт-разведчик ВВС США OC-135B, относящийся к Авиационному центру в штате Огайо. Вопрос: что американский военный самолёт делал в Подмосковье?

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт, который взлетал с авиабазы "Рамштайн" в Германии, как выясняется, совершал наблюдательный полёт над Россией в рамках действующей программы "Открытое небо". В самом названии самолёта имеется отсылка на его использование в рамках именно этой программы выполнения наблюдательных полётов - OC-135B "Open Skies".

Базовой моделью для этого самолёта-разведчика является "Боинг-707". Он оснащён тремя камерами KS-87B, панорамной камерой KA-91B, радаром Loral AN/UPD-8 – всё это используется в том числе для аэрофотосъёмки и радиосканирования поверхности.

Источник изображения: topwar.ru

Фото - Саид Аминов

По последним данным, самолёт покинул Россию в минувшие выходные, отправившись через упомянутый аэродром "Рамштайн" на объединённую авиабазу морской авиации "Andrews" (США).

Примечательно, что американские самолёты не использовали российские аэродромы при выполнении задач в рамках программы "Открытое небо" около двух лет. Сам договор действует 27 лет, российским парламентом он был ратифицирован в 2001 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
KC-135
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