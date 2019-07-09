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09.07.2019
Lenta.ru

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на "Лошарике"

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АПЛ "Оренбург"
АПЛ "Оренбург".
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик", где в результате пожара погибли 14 моряков. Об этом сообщает издание The Drive.

Бывший подводник Эрик Морено рассказал, что пожары на борту подводных лодок — самая распространенная причина гибели моряков, поэтому ВМС часто проводят учения для отработки действий при возгорании. Чаще всего пожар на субмарине возникает из-за сигарет, на втором месте идет неисправность электропроводки.

Морено пояснил, что пламя на борту подлодки невозможно потушить так же, как обычное возгорание на суше. Когда пожар возникает в здании, тепло и дым могут рассеиваться. На субмарине же жар и дым не находят выхода и скапливаются внутри.

По словам ветерана, часто военные подлодки имеют несколько уровней, что позволяет продуктам горения рассеиваться и дает экипажу больше времени на локализацию огня и использование дыхательных аппаратов. АС-31 "Лошарик" имеет лишь один уровень, поэтому жар и дым направлены прямо на моряков. Из-за этого подводники не успели надеть кислородные маски и вдохнули ядовитый дым.

Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как "Лошарик". Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной происшествия на станции стал пожар в аккумуляторном отсеке.

В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена всех погибших. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. Четырем из погибших посмертно было присвоено звание Героя России.

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