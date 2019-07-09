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09.07.2019
Lenta.ru

"Передовая" сборка F-35 попала на видео

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Видео: Northrop Grumman / YouTube

Американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. На ролик обратило внимание Popular Mechanics.

Американское издание отмечает, что самым интересным из показанного на видео является система световых проекторов на потолке сборочного цеха, которая указывает сотрудникам место установки на фюзеляже крепежных и других элементов, а также определяет порядок выполнения работ.

Popular Mechanics отмечает, что подобный процесс сборки не требует регулярного обращения сотрудника к инструкциям, контроль за которыми через рабочие станции, управляющие проекторами, осуществляют инженеры.

"Не будет преувеличением предположить, что передовые производственные процессы, подобные этим, являются причиной того, что F-35 еще не потерпел ни одной аварии, связанной с разрушением конструкции, несмотря на более 200 тысяч проведенных в воздухе часов", — заключает издание.

В июне стало известно, что истребители F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США при полете на сверхзвуковой скорости способны сохранять малозаметность лишь короткий промежуток времени, в противном случае рискуют получить структурные разрушения и потерять малозаметность.

Northrop Grumman является одним из основных подрядчиков, участвующих в производстве F-35 Lightning II. Головным разработчиком и производителем самолета выступает американская компания Lockheed Martin.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
09.07.2019 06:35
Цитата, q
самым интересным из показанного на видео является система световых проекторов на потолке сборочного цеха
Новое - это хорошо забытое старое.
0
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