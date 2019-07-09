The National Interest (США): Россия создает армию генетически правильных суперсолдат в нацистских традициях?

Несмотря на объяснения российских ученых, предполагающих, что генетическая информация о человеке может помочь определить правильный выбор его военной специальности, автор в духе западной пропаганды пишет очередной ужастик. Оказывается, Россия, по его мнению, якобы движется в сторону создания "евгенической программы в нацистских традициях".

Звучит пугающе

Рассчитываете стать командиром в российских десантных или танковых войсках? Тогда вам стоит убедиться, что у вас правильные гены. В российской армии солдат будут распределять в разные виды войск на основании их "генетических паспортов".

"Проект далекоидущий, научный фундаментальный, - сказал глава Российской академии наук Александр Сергеев в интервью российскому информационному агентству ТАСС. - Его суть - найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям, то есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность".

"Проект поможет на генетическом уровне понимать, кто более предрасположен, например, к службе на флоте, а кто лучше готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом".

Достижения в области медицинских технологий делают генетическое обследование стандартной медицинской процедурой. Оно позволяет выявить такие генетические заболевания, как кистозный фиброз, или риск развития определенных заболеваний, таких как рак кишечника. Беременные женщины тоже могут пройти генетическое обследование, чтобы выяснить, нет ли у плода таких генетических аномалий, как синдром Дауна.

Но президент России Владимир Путин с большим энтузиазмом относится к достижениям в области генетики. В марте президент подписал указ, который предписывал "осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения". Согласно официальной версии, это делается для защиты населения России от химических и биологических атак, а также генетического наследия России от западных шпионов и диверсантов.

Однако этот указ вызвал опасения, что Россия постепенно движется в сторону создания евгенической программы в нацистских традициях, в рамках которой предпочтение будет отдаваться представителям определенных групп - к примеру, русским славянского происхождения.

В любом случае российская армия намеревается использовать достижения генетики, чтобы анализировать самое непредсказуемое из человеческих качеств: какой будет реакция человека в условиях боя. "Проект заключается не только в оценке физиологического состояния человека, но и в работе по прогнозированию поведения людей при возникновении опасных, стрессовых ситуаций, которые напрямую связаны с профессией военнослужащего, - объяснил глава РАН Сергеев. - Способность игнорировать стрессовые ситуации, устойчивость, работоспособность и способность в условиях стресса совершать ментальные и физически операции - все это в перспективе может попасть в генетический паспорт военнослужащего".

Планируется, что генетическое профилирование будут проходить не только военнослужащие. В декабре 2018 года другой российский ученый объявил о том, что генетическое обследование будут проходить космонавты. "Первое - это исследование генетики человека с точки зрения использования ее в отборе [космонавтов], - сказала Людмила Буравкова, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН. - Второе - это попытка исправить эти генетические ошибки, насколько это стоит исправлять до полета".

Необходимо отметить, что тестирование того или иного рода применяются в армиях многих стран мира - к примеру, тесты по профессиональной подготовке для поступающих на военную службу в армии США, - чтобы определить, подходит ли тот или иной человек для военной службы и может ли он занимать определенные должности. В американской армии используют данные о ДНК солдат в процессе опознания погибших в бою. Управление здравоохранения Министерства обороны США сообщило изданию "Нэшнл интерест", что американская армия не применяет генетические тесты для распределения людей по родам войск.

Это неудивительно, потому что подобного рода генетическое тестирование обязательно вызовет опасения касательно защиты личных данных и расового профилирования. Это вопрос защиты гражданских прав, который вряд ли станет причиной общественного недовольства в таком авторитарном обществе, как Россия.

Главный вопрос заключается в том, действительно ли армия способна решить, кем должен стать человек - пилотом, пехотинцем или поваром, - на основании его генетического профиля.

Майкл Пек (Michael Peck)