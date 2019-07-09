Войти
09.07.2019
ТАСС

Представители Германии и Румынии выполнят наблюдательный полет над Россией

313
0
0
Ан-30 — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ. Используется также в военной авиации для воздушной разведки
Ан-30 — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ. Используется также в военной авиации для воздушной разведки.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Gartenfreuden

Полет будет выполняться на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совместная миссия Германии и Румынии выполнит в период с 8 по 12 июля наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Как отмечает издание, полет будет выполняться на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка. Российские специалисты на его борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Он сам и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - подчеркивает издание.

В свою очередь российская сторона выполнит в рамках договора полет над территорией Литвы на самолете Ан-30Б. Он также пройдет с 8 по 12 июля с аэродрома Шяуляй.

Рыжков также сообщил, что в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект на территории Словении. "Это посещение ограничится одним днем и проводится с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Наши инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени", - приводит газета его слова.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Россия
Румыния
Словения
Финляндия
Продукция
Ан-30
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
Похожие новости
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
20.12.2017
Союзники от страха
20.05.2015
Оружие доверия
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию