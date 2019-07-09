Главные отличия 57-мм боевого модуля "Кинжал" на Т-15: версии 2018 и 2019

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" была представлена тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на унифицированной платформе "Армата" с новой модификацией боевого модуля "Кинжал".

Как и прошлогодний вариант, нынешний вооружен 57-мм скорострельной автоматической пушкой, однако существуют и определенные различия. Чтобы разобраться в них, необходимо сравнить фотографии вариантов 2018 и 2019 годов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Т-15 на "Армии-2018"

Как видно, ранняя версия имеет более развитую заднюю часть, в которой, по всей видимости, и находится боекомплект.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Т-15 на "Армии-2019"

У новейшей модификации боевой модуль значительно короче, в то же время основание его выше, так что, можно предположить, что снаряды теперь перемещены сюда. Возможно, это сделано для того, чтобы боекомплект был более надежно защищен.

Несколько по-иному теперь выглядят "головы" прицелов, которые имеют телевизионные и тепловизионные каналы.

В версии 2019 года на вооружении остались управляемые противотанковые ракеты "Атака".

Лев Романов