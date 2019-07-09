Войти
09.07.2019
Вестник Мордовии

Главные отличия 57-мм боевого модуля "Кинжал" на Т-15: версии 2018 и 2019

397
0
0

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" была представлена тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на унифицированной платформе "Армата" с новой модификацией боевого модуля "Кинжал".

Как и прошлогодний вариант, нынешний вооружен 57-мм скорострельной автоматической пушкой, однако существуют и определенные различия. Чтобы разобраться в них, необходимо сравнить фотографии вариантов 2018 и 2019 годов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Т-15 на "Армии-2018"

Как видно, ранняя версия имеет более развитую заднюю часть, в которой, по всей видимости, и находится боекомплект.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Т-15 на "Армии-2019"

У новейшей модификации боевой модуль значительно короче, в то же время основание его выше, так что, можно предположить, что снаряды теперь перемещены сюда. Возможно, это сделано для того, чтобы боекомплект был более надежно защищен.

Несколько по-иному теперь выглядят "головы" прицелов, которые имеют телевизионные и тепловизионные каналы.

В версии 2019 года на вооружении остались управляемые противотанковые ракеты "Атака".

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Атака
Т-15
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
29.04.2019
Новейшая боевая платформа "Бумеранг" может получить модуль "Кинжал"
12.02.2019
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
07.02.2019
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
11.12.2018
Легкая "Армата": БМП Т-15 планировали сделать компактнее
21.08.2018
ПТУР "Атака" и 57-мм пушка усилили мощь "прокаченной" БМП Т-15 "Армата"
20.08.2018
Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию