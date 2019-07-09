"Пришлите солдат": США просят Германию повоевать в Сирии

США попросили Германию заменить их войска в Сирии

Власти США призвали Германию проявить свое участие в Сирии, частично заменив американский контингент немецкими наземными войсками. Это, по мнению американской стороны, позволит обеспечить в Сирии необходимую для защиты от террористов стабильность. Кроме того, США ведут переговоры и с Турцией о создании безопасной зоны в регионе.

Американские власти призывают Германию частично заменить своими наземными войсками на северо-востоке Сирии американский контингент. Об этом сообщил немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, США уже обсудили с немецкой стороной свою просьбу. "Германия думает о том, что может сделать. Может быть, это будут наземные войска, однако это может быть и гражданская, финансовая или другого рода военная поддержка", - сказал спецпредставитель Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что союзническая помощь нужна в первую очередь не для борьбы с террористами. "ИГ (организация запрещена в России) [террористическая организация, запрещенная в России] можно успешнее отбросить с помощью сирийских войск", - считает Джеффри.

"Требуется определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, для логистики, обучения и технической помощи", - подчеркнул американский политик, добавив, что при помощи Германии в Сирии можно обеспечить стабильность в стране, без которой туда вернутся террористы, уверен Джеффри.

"Мы ведем переговоры с Турцией о [создании] зоне безопасности в этом регионе, которую бы защищали наши войска совместно с курдскими подразделениями", - рассказал немецкому изданию американский спецпредставитель по Сирии.

Также он добавил, что в настоящее время идет поиск добровольцев среди партнеров по коалиции во главе с США. "В общей сложности от партнеров потребовалось бы несколько сотен солдат на северо-востоке страны", - сказал он.

В связи с этим первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что США подрывают свою деловую репутацию, так как Сирия не входит в НАТО.

"Во-первых, Сирийская Арабская Республика не входит в блок НАТО и в помощи от стран - членов альянса не нуждается. Также САР не обращалась с официальным заявлением или просьбой о подобных призывах к Соединённым Штатам. Получается, США на свой страх и риск подрывают собственную деловую репутацию и демонстрируют всему миру, как они попирают международное право", - выразил мнение в разговоре с RT депутат.

Он отметил, что в настоящее время американские войска находятся в Сирии "незаконно" и теперь пытаются к этому подтолкнуть и союзника.

Между тем немецкие политики разделились на несколько фронтов. Одни - Социал-демократическая партия Германии и оппозиция - отвергают просьбу американских властей, другие реагируют более осторожно, пытаясь найти другие сферы помощи, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

По мнению представителя СДПГ Фрица Фельгентреу, понятно, почему США ищут поддержки от стран союзниц. "США, в частности, отступили от своих планов вывода из-за международной критики. Потому что ИГ продолжает представлять реальную опасность в регионе", - обратил внимание политик.

"Теперь США ожидают поддержки от тех же стран. Это понятно", - сказал он журналистам, отметив, что "по юридическим причинам" Германия не может отправить в Сирию солдат, передает Welt am Sonntag.

В связи с этим, предположил член СДПГ, нужно "вместе с другими странами коалиции по борьбе" с террористами оценить ситуацию и понять, что Германия может сделать.

Еще в апреле прошлого года американский лидер Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение о выводе войск из Сирии.

"Нашей основной миссией [в Сирии] было уничтожение ИГ. Мы почти выполнили эту задачу, и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше", - передает его слова Reuters. "Мы очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну", - отмечал Трамп в конце марта.

Тем не менее этого до сих пор не произошло. 3 июля этого года глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутрус Марджана отмечал в комментарии РИА "Новости", что ситуация в Сирии никак не изменилась после сообщения о выводе войск.

"Заявление [о выводе войск США] было сделано только для публикаций в СМИ. Ничего не произошло в районе боевых действий [в Сирии]. Реальность на местах весьма отличается от того, что было заявлено", - сказал он, отметив, что, по его мнению, американские власти до сих пор не разработали "стратегии".

С 2014 года на территории Сирии и Ирака США и их союзники борются против террористов. Однако в Сирии США действуют без официального согласия властей.

Ангелина Мильченко