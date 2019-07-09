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09.07.2019
Lenta.ru

Япония создаст подлодки нового поколения

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ДЭПЛ типа "Сорю"
ДЭПЛ типа "Сорю".
Источник изображения: Фото: ВМС США

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса "Сорю", созданным в 2009 году. Об этом 2 июля сообщил сайт Navy Recognition.

Созданием субмарин нового поколения занимается компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Сообщается, что проект будет готов к 2020 году, а первое подводное судно встанет на вооружение примерно в 2031 году.

Корпус новых подлодок будет в целом повторять форму предыдущего поколения, но для лучшей гидродинамики инженеры сделают значительно ниже ограждение выдвижных устройств — башенную конструкцию в верхней части подлодки — и перенесут с него на корпус горизонтальные рули. Это поможет повысить скрытность судна.

Сообщается, что новая субмарина получит водометный движитель вместо пропеллера, а также современные литий-ионные батареи в качестве более чистого и тихого источника энергии — такие уже поставили на 15 подлодок класса "Сорю", которыми располагает японский флот.

Вооружение усовершенствованных ДЭПЛ, скорее всего, останется таким же, как у предыдущего поколения. Это шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра для тяжелых торпед и крылатых противокорабельных ракет Harpoon.

Подлодки типа "Сорю" — самые крупные послевоенные подлодки, созданные в Японии. Как сообщает Navy Recognition, их часто называют самым высокотехнологичным и тихим классом среди подлодок с обычной энергетической установкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
MHI
Проекты
2020-й год
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