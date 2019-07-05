Подготовка к работе телескопа БТА завершится осенью

Какие именно работы предстоит сделать для начала научных наблюдений, пока не известно

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ученые Специальной астрофизической обсерватории РАН планируют осенью завершить подготовку к работе крупнейшего в России телескопа БТА, на котором смонтировано новое зеркало. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель директора обсерватории по научной работе Дмитрий Кудрявцев.

"На БТА (большом телескопе азимутальном) сейчас ведется установка старого зеркала, в настоящий момент оно смонтировано на телескоп, однако для запуска научных наблюдений еще предстоит проделать большой комплекс работ, которые должны завершиться осенью этого года", - сказал Кудрявцев, не утоняя, какие работы еще необходимо провести.

БТА - один из крупнейших в мире телескопов, диаметр его главного монолитного зеркала составляет шесть метров. БТА установлен в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкесии на Западном Кавказе.

Первое зеркало, установленное на БТА в 1975 году, оказалось некачественным - значительную часть его поверхности занимали оставшиеся в стекле пузыри воздуха. Через четыре года на телескоп было поставлено второе зеркало, которое использовалось до 2018 года. Поверхность этого зеркала тоже деградировала, поэтому первое зеркало отправили на Лыткаринский завод оптического стекла, где с него сняли слой толщиной около 8 мм и заново переполировали. В феврале 2018 года обновленное первое зеркало вернули в обсерваторию и установили на телескоп. Первые измерения показали, что оно не вполне соответствует техническому заданию, а в начале июня руководство обсерватории решило снять обновленное зеркало с телескопа.

"Обсерватория проводила научные наблюдения с обновленным зеркалом в зимне-весенний период, однако для успешного выполнения научной программы БТА сейчас все же целесообразнее использовать прежнее зеркало, параллельно дорабатывая обновленное с учетом обнаруженных недостатков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, окончательное решение о судьбе обновленного зеркала должно быть принято межведомственной комиссией с участием представителей Специальной астрофизической обсерватории РАН, Лыткаринского завода и НПО "Оптика". "Каким бы оно ни было, конкретные сроки завершения проекта сейчас назвать сложно", - сказал представитель обсерватории.