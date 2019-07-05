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05.07.2019
Интерфакс-АВН

Сотрудник оборонного завода Украины арестован за шпионаж в пользу России

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Стелла Независимости на площади Независимости в Киеве
Стелла Независимости на площади Независимости в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Фурман

Киев. 4 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Суд в Киеве арестовал работника одного из оборонных предприятий Украины по подозрению в совершении госизмены, сообщает Генпрокуратура.

"Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что в дальнейшем указанный гражданин Украины, во исполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт на государственное оборонное предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера, что, в свою очередь, может нанести ущерб госбезопасности и обороноспособности Украины.

"3 июля 2019 года при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Изъяты флэш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую последний должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в российском городе Воронеже", - информируют в ведомстве.

В тот же день указанному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"4 июля следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн", - сообщили в Генпрокуратуре.

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