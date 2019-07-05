Минобороны РФ направляет четыре сотни призывников в научные роты

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ в ходе нынешней призывной кампании направит более 400 призывников в научные роты, сообщили в департаменте информации ведомства.

"5 июля более 400 призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в ходе весеннего призыва отправятся для прохождения военной службы в научные роты, более 100 из них отправятся служить в военный инновационный технополис "ЭРА", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"С момента создания научных рот в них прошли службу более 2500 человек. К окончанию весеннего призыва граждан на военную службу численность военнослужащих научных рот составит более 640 человек", - отмечается в сообщении.

Военные сообщили, что в научные роты направляются призывники из Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Калининграда, Воронежа, Тамбова, Новосибирска и других городов.

"Всего в настоящее время функционирует 16 научных рот, каждая рота имеет свою направленность и специфику. В научные роты направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России", - отмечается в сообщении.

Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях ВМФ, ВКС, сухопутных войск, Военной академии связи и главного военно-медицинского управления Минобороны России.