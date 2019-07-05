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05.07.2019
Военно-промышленный курьер

Индия бросает вызов Китаю - 250 мрд долларов выделяется на строительство нового флота

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индия объявила тендер на закупку военных кораблей и вспомогательных судов для своего военно-морского флота и береговой охраны. Цель – повысить безопасность своей морской границы в районе Индийского океана.

Правительство Нарендра Моди направило запрос в адрес 7 судостроительных верфей - представить предложения по строительству шести ракетных военных кораблей и других более мелких судов стоимостью 150 миллиардов рупий (2,2 миллиарда долларов), говорится в заявлении Министерства обороны Индии.

Тендер включает в себя восемь быстроходных патрульных кораблей, 12 судов на воздушной подушке и восемь барж с ракетно-боеприпасами и  являются частью плана военной модернизации флота. 

На фоне постоянных угроз со стороны соседнего Китая Индия планирует потратить 250 млрд долларов США  на строительство нового военного флота. В прошлом, отмечает Daily defence news, Пекин неоднократно отправлял свои военные корабли в регион Индийского океана, якобы для обеспечения безопасности своих нефтяных танкеров.

Индийский военно-морской флот планирует получить 200 военных кораблей к 2027 году, не меньшее количество судов должна получить береговая охрана страны.

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Страны
Индия
Китай
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