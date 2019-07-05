Войти
05.07.2019
РИА Новости

МИД назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО угрозой безопасности

251
0
0
Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества Грузии с НАТО в Москве, Сухуме и Цхинвале считают реальной угрозой региональной безопасности, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

"К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Российская, абхазская и югоосетинская делегации выразили готовность продолжать добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в комментарии.

Кроме того, "было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности".

"Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками встречи, кроме грузинской делегации, была признана в целом стабильной и управляемой", - сказано в комментарии.

Отмечается, что участники Женевских дискуссий "подтвердили настрой на дальнейший поиск путей решения гуманитарных задач, в том числе в сфере экологической безопасности, охраны культурного наследия, поиска лиц, пропавших без вести, образования, совместного водопользования".

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Южная Осетия
Проекты
NATO
Похожие новости
29.03.2019
НАТО в очередной раз намерено расширить сотрудничество с Грузией
25.03.2019
Clarn (Аргентина): "Для России существует определенная "красная черта", касающаяся нашей территориальной целостности"
27.04.2016
Ошиблись лошадью
12.08.2013
Если завтра война
01.09.2009
Глава Минобороны Грузии отправлен в отставку за правду о целях подготовки американцами грузинских военных, считает Рогозин
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С