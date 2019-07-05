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05.07.2019
РИА Новости

ОДКБ надеется получить ответ НАТО на призыв создать механизм консультаций

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Валерий Семериков
Валерий Семериков.
Источник изображения: © РИА Новости / Лидия Исамова

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Организация договора коллективной безопасности рассчитывает получить ответ от НАТО на предложение организации создать механизм регулярных консультаций, заявил РИА Новости исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Главы МИД стран ОДКБ в мае призвали министров иностранных дел государств НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами двух организаций.

Семериков пояснил, что вопрос доведения обращения до руководства НАТО носит "процедурный" характер.

"Было поручение председательствующей стране, а председательствует Кыргызская Республика, довести обращение до руководства Северо-атлантического альянса. Соответственно, сейчас идет процедура доведения, но мы надеемся на какой-то ответ", - заявил он.

Семериков добавил, что призыв в целом направлен на выстраивание доверия между двумя блоками и работа в этом направлении в ОДКБ ведется еще с 2004 года. "Но, к сожалению, на сегодняшний день имеем то, что имеем", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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