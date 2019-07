"Аллигатор" против Apache: преимущества Ка-52 перечислили в США

Какой ударный вертолет можно назвать лучшим в мире? Американское военное издание We Are The Mighty решило ответить на этот вопрос, сравнив Ка-52 "Аллигатор" и AH-64 Apache. Как оказалось, российский вертолет обладает целым рядом важных преимуществ.

Ка-52 - разведывательно-ударный вертолет, способный развивать скорость до 300 км/ч и подниматься на высоту до 5 500 метров. Перегоночная дальность - 1 110 км. "Аллигатор" может применять несколько видов противотанковых ракет, ракеты класса "воздух-воздух", 80-мм неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушку. Также вертолет может выступать в качестве носителя противокорабельной ракеты Х-35 "Уран".

Российские противотанковые ракеты "Атака" и "Вихрь" превосходят свои американские аналоги Hellfire по бронепробиваемости. Однако Ка-52 может нести не более 12 таких ракет, в то время как Apache, по данным издания, может нести до 16 ПТУР. По дальности Hellfire превосходит "Атаку" (примерно восемь километров против пяти), но не дотягивает до "Вихря" (10 километров).

В результате Ка-52 имеет некоторое преимущество при выполнении задач по уничтожению серьезно защищенных объектов, таких как бункеры. Однако Apache несет больше ракет, что дает ему шанс уничтожить больше техники, чем "Аллигатор".

Еще одним важным преимуществом российского вертолета является возможность применения специальной противокорабельной ракеты Х-35. Американские Hellfire также могут быть использованы против надводных целей, однако боеголовка российской ракеты гораздо мощнее (145 кг против 8 кг у Hellfire). По сути, Ah-64 может уничтожать малые суда на малой дальности, в то время как Ка-52 может без труда потопить танкер, находящийся в 130 километрах от него.

Ка-52 несет 80-мм или 122-мм неуправляемые авиационные ракеты, калибр НАР вертолета Apache - 70 мм.

Российский вертолет отличается от американского не только вооружением, но и чуть более высокой скоростью полета. Правда, перегоночная дальность у "Аллигатора" значительно ниже - 1 100 км против 1 899 у "американца". Практический потолок у AH-64 также выше, чем у Ка-52 - 6 400 метров против 5 500 м. В горной местности эта может иметь большое значение.

И все же Ка-52 - отличный вертолет, подводит итог We Are The Mighty. На "Аллигатор" можно установить широкий спектр вооружений, при этом машина остается быстрой и маневренной.

"Если вам когда-нибудь придется сражаться против него - берегитесь. Особенно если вы находитесь на корабле не далее чем в 130 км от российской машины. Неудивительно, что Ка-52 часто ставят на первое место в рейтингах боевых вертолетов", - констатирует американское издание. И напоминает, что современные AH-64E Apache Guardian получили целый ряд преимуществ, в числе которых пункт управления беспилотниками. На "Аллигатор" такое оборудование пока не устанавливают. Между тем Ка-52 может в ближайшем будущем получить новую дальнобойную ракету, а значит споры о том, какой вертолет лучше, в ближайшие годы не утихнут.

Илья Максимов