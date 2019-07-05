Войти
05.07.2019
Интерфакс-АВН

Соглашение о ВТС между РФ и Катаром вступило в силу

312
0
0
Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Согласно документу, возможны поставки оружия, совместная разработка техники

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Катаром вступило в силу, говорится в опубликованном документе.

Согласно соглашению, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, договор был подписан 25 октября 2017 года, а вступил в силу 18 июня 2019 года.

"Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: поставка продукции военного назначения, обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации продукции военного назначения", - говорится в документе.

Соглашение также предусматривает поставку запчастей, оказание услуг в области ВТС, развитие кооперационных связей при разработке и производстве продукции военного назначения.

"В целях обеспечения реализации настоящего соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества стороны создают межправительственную комиссию и (или) рабочие группы, национальные части которых определяются каждой из сторон", - говорится в документе

Кроме того, соглашение запрещает продажу и передачу третьим сторонам продукции военного назначения, полученной в рамках ВТС.

Как сообщалось, 8 апреля замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил военно-техническое сотрудничество (ВТС) с советником эмира Катара по нацбезопасности Мохаммадом аль-Миснедом.

В Минобороны РФ подчеркнули, что встреча "подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию в области обороны и безопасности".

В феврале сообщалось, что Россия и Катар обсуждают поставки систем С-400.

"С государством Катар также ведутся технические консультации по вопросу поставки ЗРС С-400 "Триумф", - заявили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на выставке IDEX-2019.

В июне прошлого года французская газета Le Monde сообщила, что Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России системы С-400.

По данным газеты, саудовский король Салман направил президенту Франции письмо, в котором обратился к нему с просьбой оказать давление на Катар и заставить Доху отказаться от приобретения системы. Также в послании говорилось, что королевство готово ликвидировать эти ЗРС военным путем, если они появятся у Катара.

Россия и Катар осенью 2017 года подписали межправительственное соглашение о ВТС.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
05.06.2018
Доха и Москва продолжают переговоры о поставках систем ПВО С-400 - председатель парламента Катара
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
10.01.2014
Силой оружия
23.10.2008
А БМП В ГРЕЦИИ ЕСТЬ? РОССИЯ ГОТОВА УДОВЛЕТВОРИТЬ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС МИРОВОГО ОРУЖЕЙНОГО РЫНКА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С