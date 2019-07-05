Соглашение о ВТС между РФ и Катаром вступило в силу

Согласно документу, возможны поставки оружия, совместная разработка техники

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Катаром вступило в силу, говорится в опубликованном документе.

Согласно соглашению, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, договор был подписан 25 октября 2017 года, а вступил в силу 18 июня 2019 года.

"Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: поставка продукции военного назначения, обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации продукции военного назначения", - говорится в документе.

Соглашение также предусматривает поставку запчастей, оказание услуг в области ВТС, развитие кооперационных связей при разработке и производстве продукции военного назначения.

"В целях обеспечения реализации настоящего соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества стороны создают межправительственную комиссию и (или) рабочие группы, национальные части которых определяются каждой из сторон", - говорится в документе

Кроме того, соглашение запрещает продажу и передачу третьим сторонам продукции военного назначения, полученной в рамках ВТС.

Как сообщалось, 8 апреля замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил военно-техническое сотрудничество (ВТС) с советником эмира Катара по нацбезопасности Мохаммадом аль-Миснедом.

В Минобороны РФ подчеркнули, что встреча "подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию в области обороны и безопасности".

В феврале сообщалось, что Россия и Катар обсуждают поставки систем С-400.

"С государством Катар также ведутся технические консультации по вопросу поставки ЗРС С-400 "Триумф", - заявили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на выставке IDEX-2019.

В июне прошлого года французская газета Le Monde сообщила, что Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России системы С-400.

По данным газеты, саудовский король Салман направил президенту Франции письмо, в котором обратился к нему с просьбой оказать давление на Катар и заставить Доху отказаться от приобретения системы. Также в послании говорилось, что королевство готово ликвидировать эти ЗРС военным путем, если они появятся у Катара.

Россия и Катар осенью 2017 года подписали межправительственное соглашение о ВТС.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.