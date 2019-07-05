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05.07.2019
Известия.ru

Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ-100

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMApress.com/x99

Министерство здравоохранения России решило приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X вместо российского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), поскольку он дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах.

"В ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя — Falcon 7X, который дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги", — приводит РБК текст сообщения Минздрава.

Отмечается, что в ФМБА отдали предпочтение Falcon 7X, так как он лучше всего подходит для индивидуальной эвакуации больных.

Ранее 4 июля министр здравоохранения России Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА Falcon 7X, пишет РБК. Глава ведомства подчеркнула, что этот выбор обусловлен имеющимися у самолета преимуществами.

Falcon 7X — реактивный самолет бизнес-класса, который выпускается французской компанией Dassault Aviation. Два таких самолета использует российский специальный летный отряд на базе государственной авиакомпании "Россия" для перевозки высших должностных лиц государства.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Dassault
Проекты
Медицина
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