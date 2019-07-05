России оказалось нечем изучать Арктику

Глобальное потепление, особенно ярко проявляющееся в Арктике, влияет на состояние Северного морского пути, на разведку и добычу полезных ископаемых и напрямую связано с экономикой, однако Россия испытывает недостаток в оборудовании и измерениях для изучения соответствующих геофизических процессов. Об этом в "Известиях" пишет завлабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана Московского физико-технического института (МФТИ), специалист в области морской геофизики и геодинамики, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Леопольд Лобковский.

"Сейчас есть проблема с закупкой техники для исследований — многое производится за рубежом. Лично мы сталкиваемся с этим, когда не можем получить оборудование и программное обеспечение для сейсморазведки, геофизики и изучения океана", — заявляет ученый.

Завлабораторией отмечает, что "всегда можно договориться с кем-то об аренде по бартеру" и "есть вариант привезти оборудование из стран, которые не вводили санкций против РФ, например из Китая, Сингапура и так далее", однако "нам самим тоже нужно создавать".

По мнению академика, "нужно стараться делать упор на разработку уникальных вещей, которые не надо масштабировать и массово производить, либо создавать продукты в интересах международных заказчиков", поскольку "российский рынок такого оборудования невелик — порядка два процента от мирового".

В апреле президент РАН Александр Сергеев заявил, что таяние вечной мерзлоты, сопровождающееся высвобождением в атмосферу Земли метана, вызванное глобальным потеплением, угрожает катастрофическими последствиями для российской Арктики.

В июле 2017 года ученые из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения РАН рассказали, что глобальное потепление сделает климат Сибири подходящим для теплолюбивых культур, в частности, фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно и некоторых сортов винограда, однако во второй половине XXI века, из-за заселения Сибири широколиственными лесами, спровоцирует наступление масштабных пожаров.

В сентябре 2012 года российская атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" в ходе экспедиции "Севморгео" взяла пробы морского грунта с глубины более двух километров, которые легли в основу доказательства принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа, запасы углеводородов под которым оцениваются в пять миллиардов тонн условного топлива (около 12 процентов мировых запасов нефти).

На арктические владения России приходится примерно 18 процентов (три миллиона квадратных километров) занимаемой страной площади. На зону вечной мерзлоты приходится более 60 процентов территории государства. Площадь, занятая вечной мерзлотой на территории России, может сократиться к середине XXI века на 20-25 процентов, а к концу XXI века — на 31-56 процентов.