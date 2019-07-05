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05.07.2019
Военно-промышленный курьер

Обнародованы планы США на случай ядерной войны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассекретил план ведения боевых действий при наступлении ядерной войны. Об этом сообщает DefenseMaven.

Всего существует три сценария ответных действий со стороны США. В первом случае, американский генерал должен выйти на связь с главой Европейского командования ВС США Тодом Уолтерсом. Затем силы США и НАТО ответят массированной контратакой, во время которой будут задействованы военно-воздушные судна, средства разведки и силы кибернетических, космических и специальных операций.

Отдельными пунктами плана являются ответные меры на территории США, а также выбор тактики и вида ядерной атаки. Все миссии должны быть запущены в одно время.

Также отмечается, что американская военно-промышленная компания Raytheon создала два заатмосферных кинетических перехватчика (EKV), которые во время мартовских тестов уничтожили имитацию межконтинентальной баллистической ракеты. Это является значительным шагом вперед в том, что касается способности отличать ложные цели от МБР.

Согласно материалам, компания сотрудничает с Пентагоном, чтобы иметь возможность начать их использование в начале 2020-х. Речь идет о новых технологиях оружия, которые смогут действовать за пределами атмосферы Земли и к которым прибегнут США в случае нападения. Кроме того, отмечает Газета.ру, в распоряжении США есть атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами, которые уничтожат любого, кто предпримет попытку атаковать страну.

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Страны
США
Продукция
GBI
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
Ядерный щит
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