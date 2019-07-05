Обнародованы планы США на случай ядерной войны
Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассекретил план ведения боевых действий при наступлении ядерной войны. Об этом сообщает DefenseMaven.
Всего существует три сценария ответных действий со стороны США. В первом случае, американский генерал должен выйти на связь с главой Европейского командования ВС США Тодом Уолтерсом. Затем силы США и НАТО ответят массированной контратакой, во время которой будут задействованы военно-воздушные судна, средства разведки и силы кибернетических, космических и специальных операций.
Отдельными пунктами плана являются ответные меры на территории США, а также выбор тактики и вида ядерной атаки. Все миссии должны быть запущены в одно время.
Также отмечается, что американская военно-промышленная компания Raytheon создала два заатмосферных кинетических перехватчика (EKV), которые во время мартовских тестов уничтожили имитацию межконтинентальной баллистической ракеты. Это является значительным шагом вперед в том, что касается способности отличать ложные цели от МБР.
Согласно материалам, компания сотрудничает с Пентагоном, чтобы иметь возможность начать их использование в начале 2020-х. Речь идет о новых технологиях оружия, которые смогут действовать за пределами атмосферы Земли и к которым прибегнут США в случае нападения. Кроме того, отмечает Газета.ру, в распоряжении США есть атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами, которые уничтожат любого, кто предпримет попытку атаковать страну.
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