Войти
05.07.2019
Российская газета

Надежный и универсальный: новый "ВПК-Урал" представили на "Армии-2019"

213
0
0
Источник изображения: rg.ru

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", наряду с новым поколением бронеавтомобилей "Тигр", еще одну свою разработку -"ВПК-Урал" - продемонстрировала "Военно-промышленная компания".



Эта выкрашенная в защитный песочный цвет машина с колесной формулой 4х4 по своим размерам превосходит "Атлет" и, соответственно, относится к более тяжелому классу. Она весит 14 500 кг. Ее длина - 6 500 мм, ширина - 2 550 мм, высота - 2 800 мм. Дорожный просвет - 400 мм.

В однообъемном корпусе помещается 12 человек, они размещаются в удобных специальных антитравматических креслах с ремнями безопасности.

Конструкторы основательно поработали над противоминной защитой. В результате бронеавтомобиль обеспечивает безопасность находящимся внутри военнослужащим, если под колесами или днищем произошел взрыв фугаса весом в 6 кг.

Высокие характеристики подвижности достигаются наличием дизельного двигателя ЯМЗ-536 мощностью в 360 л.с. Применена автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1000 км.

"ВПК-Урал" не зря считается многоцелевым, его можно задействовать для выполнения самого широкого круга задач, в том числе использовать в качестве базы под установку различного вооружения.

Еще одним достоинством данного броневика специалисты называют широкое использование в его конструкции узлов и агрегатов серийной техники, что значительно облегчит эксплуатацию в войсках.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
15.04.2019
Вооруженные силы РФ с начала года получили 48 крылатых ракет "Калибр" - Шойгу
15.04.2019
Что получила Российская армия за три месяца
15.04.2019
Вооруженные силы получили в первом квартале года более 500 единиц вооружения
26.07.2018
Участники международного конкурса "Военное ралли" из Египта и Узбекистана осваивают российскую технику
30.05.2017
В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С