Надежный и универсальный: новый "ВПК-Урал" представили на "Армии-2019"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", наряду с новым поколением бронеавтомобилей "Тигр", еще одну свою разработку -"ВПК-Урал" - продемонстрировала "Военно-промышленная компания".

Эта выкрашенная в защитный песочный цвет машина с колесной формулой 4х4 по своим размерам превосходит "Атлет" и, соответственно, относится к более тяжелому классу. Она весит 14 500 кг. Ее длина - 6 500 мм, ширина - 2 550 мм, высота - 2 800 мм. Дорожный просвет - 400 мм.

В однообъемном корпусе помещается 12 человек, они размещаются в удобных специальных антитравматических креслах с ремнями безопасности.

Конструкторы основательно поработали над противоминной защитой. В результате бронеавтомобиль обеспечивает безопасность находящимся внутри военнослужащим, если под колесами или днищем произошел взрыв фугаса весом в 6 кг.

Высокие характеристики подвижности достигаются наличием дизельного двигателя ЯМЗ-536 мощностью в 360 л.с. Применена автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1000 км.

"ВПК-Урал" не зря считается многоцелевым, его можно задействовать для выполнения самого широкого круга задач, в том числе использовать в качестве базы под установку различного вооружения.

Еще одним достоинством данного броневика специалисты называют широкое использование в его конструкции узлов и агрегатов серийной техники, что значительно облегчит эксплуатацию в войсках.

Алексей Моисеев