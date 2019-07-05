Наблюдательная оптика холдинга "Швабе" поставлена в Китай

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Китайская компания CBT Optics закупила партию монокуляров ночного видения одного из крупнейших разработчиков прицельной и наблюдательной техники Новосибирского приборного завода (НПЗ), сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"С китайской компанией мы сотрудничаем с 2012 года и поставляем туда прицелы ночного видения, лазерные дальномеры и другие технические решения. В частности, наибольшим спросом пользуются наши монокуляры. Очередная поставка тому подтверждение", - сказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, изделия применяются для скрытого наблюдения и передвижения на местности, а также чтения карт и решения других задач.

"Монокуляр ПН21К оснащен электронно-оптическими преобразователями 2+ и 3 поколения и предназначен для работы в темное время суток при естественной освещенности, а также в полной темноте с включенным инфракрасным осветителем", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что конструкция ПН21К позволяет объединить два монокуляра в один бинокулярный прибор ночного видения с однократным и трехкратным увеличением. Изделие можно размещать на голове или каске, перемещать от одного глаза к другому, а также закреплять на оружие с помощью переходного кронштейна или планки Пикатинни для применения в качестве прицела.