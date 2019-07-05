Informer (Сербия): черногорцы предлагают НАТО военную базу. Балканы взорвутся

О недавнем предложении Черногории к НАТО по созданию военной базы в бухте Валданос на Адриатике пишет Мирослав Лазански. Черногория, которую Россия всегда считала другом, предала ее, вступив в НАТО и присоединившись к санкциям против России. Теперь же она расшаркивается перед американцами, прекрасно при этом понимая, что шансы построить в Валданосе военный порт крайне малы, пишет политический комментатор.

Лазански предупреждает о плане, который может спровоцировать настоящую катастрофу

Черногория заявила, что хочет предоставить бывшую здравницу Югославской народной армии Валданос близ Ульцине американцам и НАТО, чтобы они построили там военный порт, точнее военную базу. Когда-то там отдыхали военнослужащие Югославской народной армии, их семьи, а также простые граждане. Это был курорт открытого типа. Да, он был намного скромнее, чем Купари, Башко-Поле или Дуилово в Хорватии. Находится он в бухте Валданос в окружении 30 тысяч оливковых деревьев. В близлежащей долине - и бунгало, и капитальные постройки. После распада СФРЮ предполагалось, что Валданос станет новым военным портом флота вооруженных сил СРЮ. Однако военные эксперты сочли этот план трудновыполнимым из-за его высокой стоимости.

Дело в том, что вход в бухту очень узкий. С одной стороны - мыс, на котором стоит маяк, а с другой, северной стороны, - скалы, а точнее клифы. При порывах ветра сильнее четырех баллов по шкале Бофорта, особенно если ветер южный, корабли так и бросает в узком заливе, и они вполне могут просто разбиться о береговые скалы. В 90-е годы военное руководство СРЮ пришло к выводу, что Валданос все-таки не пригоден для размещения там военного порта, хотя я лично на страницах "Политики" заявлял, что можно построить волнолом длиной 500 метров и тем самым защитить от порывов ветра и высоких волн корабли в самом заливе.

Тогда постановили, что необходимо углубить дно залива и расширить причал, чтобы наши военные корабли, в частности ракетные крейсеры водоизмещением 1700 тонн, могли маневрировать в заливе, чьи берега также могли бы изменить. Первоначальная стоимость проекта достигала минимум 50 миллионов долларов. Это без береговой инфраструктуры и логистики, совершенно необходимых для военного порта. С ними стоимость возрастала минимум в три раза.

Если НАТО захочет воспользоваться заливом Валданос, то придется еще больше расширить и углубить его. Встает вопрос, зачем НАТО это нужно, если у него есть порты в Албании от Драча и Влеры до острова Сазани. НАТО не создал ни одной военной базы, морской или авиационной, в Хорватии, где можно было бы все устроить при относительно небольших расходах. Кстати, недавно в связи с десятилетней годовщиной вступления Хорватии в НАТО об этом критично написали хорватские СМИ, задавшись вопросом: "А что, собственно, мы получили, вступив в НАТО?"

Поэтому мне несколько странно, что президент Черногории господин Мило Джуканович открыто предлагает Валданос под базу НАТО. Зачем эти лишние расшаркивания перед Вашингтоном, если шансы на то, что американцы согласятся построить в Валданосе военный порт НАТО, крайне малы? И, кстати, зачем НАТО порт там? Кого альянс будет там контролировать, если по ту сторону Адриатики существуют итальянские военные порты? Думаю, в Подгорице не понимают, что решение о черногорских морских амбициях в Адриатике будет принимать Рим, а Италия не позволит построить никакого нового военного порта в Валданосе. Точно так же Италия помешала Хорватии обзавестись подводными лодками. Все дело в том, что в основе принятия решений в рамках НАТО лежит консенсус. После распада СФРЮ в Риме откровенно заявили: "Jadran mare nostrum" (Адриатическое море наше, прим. ред.). Это означает, что американские солдаты могут купаться в Валданосе в качестве туристов (бунгало там превосходные), дышать там воздухом в оливковых рощах, но никаких военных портов НАТО, братья черногорцы, там не будет. У американцев нет денег на пустые траты.

На самом деле я многие годы был уверен, что черногорцам присущи три константы. Это черногорское мужество, героизм и гостеприимность, это любовь к России и то, что Черногория по-прежнему официально находится в состоянии войны с Японией. Когда в 1994 году я спросил о последнем факте начальника Генерального штаба японских вооруженных сил генерала Нишимото, он молча посмотрел на меня и рассмеялся.

Таким образом, в третьем факте сегодня я уверен чуть меньше. Конечно, черногорские историки сегодня прилагают большие усилия, чтобы в Лету канула информация о том, что в 1904 году Черногория, будучи союзницей России, объявила Японии войну. Говорят, в этой русско-японской войне участвовали черногорские добровольцы, воевавшие со стороны России. Известно и об отдельных личностях, таких как Анте Гвозденович, который служил в штабе русского генерала Куропаткина, или Йован Липовац, который командовал черногорским отрядом в этой войне, или Александр Саичич…

В те времена русский царь говорил: "Черногория - истинный и единственный друг России". Любовь была обоюдной, и Россия финансами помогала Черногории, восстанавливала там церкви и школы и даже отправляла наряды для двора в Цетине. Также Россия поставляла зерно для народа Черногории, а черногорский король был полковником русской армии.

Прошли годы. Многие черногорцы прошли через лагерь на острове Голи-Оток из-за Сталина. Возможно, в процентном отношении их там было больше всех. Многие черногорцы работали политическими комиссарами в Югославской народной армии. В те времена удавалось зарабатывать на ремонте советских военных кораблей на "Арсенале" в Тивате, приходили советские подлодки, эсминцы (все в соответствии с правилами). Югославия знала, что после каждого советского военного корабля в наши порты войдут американские военные корабли и наоборот.

А теперь Черногория, вступив в НАТО, дала настоящую пощечину России. Помимо прочего, Подгорица еще и ввела санкции против России. Зачем же она стремится быть святее папы?

Мирослав Лазански (Miroslav Lazanski)