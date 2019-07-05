Минобороны Чехии заключило контракт на закупку ББМ "Титус"

ЦАМТО, 4 июля. По информации Минобороны Чехии, замминистра обороны по вооружениям и закупкам Филип Риха и управляющий директор компании Eldis Pardubice Ltd. Милан Ступка подписали контракт на поставку 62 бронемашин "Титус" с колесной формулой 6x6 для ВС страны.

Официальный обмен контрактными документами между двумя сторонами состоится в середине июля.

Соглашение предусматривает поставку 62 ед. техники, включая 42 ед. в версии командно-штабной машины и 20 ед. в версии машины управления огнем артиллерии. Соглашение также предусматривает обучение личного состава и обслуживание техники. Стоимость контракта составляет 6,072 млрд. крон, включая НДС (237 млн. евро). Поставки должны быть выполнены в течение 2022-2023 гг.

Сборка бронемашин будет осуществляться в Чехии. Поставленные ВС Чехии бронемашины будут применяться как на территории страны, так и в зарубежных операциях.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки ББМ "Титус" для ВС Чехии реализуется с 2015 года. В июле 2017 года правительство Чехии одобрило запрос на приобретение ББМ "Титус" класса MRAP и легких бронемашин Iveco, общая стоимость которых оценивается в 9,5 млрд. чеш. крон (425 млн. долл.). Предполагалось, что компания Tatra поставит ВС Чехии 62 ББМ "Титус" с колесной формулой 6x6 и 80 легких бронемашин на шасси Iveco. Тем не менее, позднее выяснилось, что Tatra не имеет допуска к секретной информации, который необходим для работы с системами связи и криптографической защиты. Это потребовало заменить подрядчика. В августе 2018 года Министерство обороны выбрало поставщиком компанию Eldis Pardubice, которая имеет соответствующее допуски к закрытой информации, а также эксклюзивную лицензию французской компании Nexter Systems на производство, поставку и обслуживание техники.

ББМ "Титус" разработана Nexter Systems на шасси Tatra с колесной формулой 6x6 и оснащена разработанным американской компанией Cummins 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 440 л.с. и автоматической трансмиссией Allison. ББМ развивает максимальную скорость 110 км/ч по шоссе, запас хода по топливу – 700 км. Собственная масса "Титус" – 17 т, максимальная боевая масса – до 27 т.

Защита от огня стрелкового оружия отсека экипажа ББМ в базовой версии соответствует стандарту НАТО STANAG-4569 "Уровень.2", а при оснащении навесной броней – стандарту НАТО STANAG-4569 "Уровень.4". Защита от мин соответствует требованиям STANAG-4569 "Уровень.4b". Машина рассчитана на перевозку расчета из 13 человек (максимум 14 человек), включая трех членов экипажа и 10 человек десанта. ББМ может оснащаться различными дистанционно управляемыми модулями вооружения со стрелковым вооружением калибра от 7,62 до 20 мм и 40-мм гранатометом.