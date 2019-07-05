Сиамские близнецы: С-400 и Ф-35 (Cumhuriyet, Турция)

Рассуждая о перспективах одновременной закупки Турцией С-400 и Ф-35, автор "Джумхуриет" предупреждает, что это "палка о двух концах", и отмечает два момента: турецкие власти должны соизмерять свои мечты со своими возможностями, руководствуясь балансом "цель — средство", и сделать так, чтобы институты страны снова эффективно функционировали и участвовали в процессе принятия решений.

Эти две темы стали неотделимы одна от другой, и поэтому их нужно рассматривать вместе. Для начала давайте коротко обратим внимание на факторы, которые влияют на них. Страна нуждается в системе противовоздушной обороны. Эту потребность определяет нынешняя структура вооруженных сил и оценка угроз.

Принимая во внимание количество Ф-16 (F-16), которыми располагают военно-воздушные силы страны (Турции - прим. ред.), и численность пилотов, становится очевидна необходимость оперативного обеспечения страны системой противовоздушной обороны.

Если посмотреть даже невооруженным взглядом, Россия, Иран, Израиль и любое военное присутствие в Восточном Средиземноморье - это потенциальная угроза. Значит, потребность есть. Но, судя также по намерениям игроков и складывающейся ситуации, можно ли сказать, что это присутствие стало реальной угрозой? Мы должны искать ответ на этот вопрос.

Россия и Иран на сегодняшний день не угроза. Остается Восточное Средиземноморье и сирийский фронт. Есть ли здесь угроза? И да, и нет…

Помириться с Сирией - в наших возможностях. И здесь никто не связывает нам руки. Отношения с Израилем мы, если захотим, можем перенести в другое измерение. Риск конфликта со странами ЕС не так уж и высок. Но мы должны принимать дипломатические меры против провокаций Греции. Остаются США. США - угроза? И да, и нет.

Если следовать в фарватере США, то угрозы нет. А если не следовать - то есть…

Но давайте вспомним. Речь идет о США, которые в 1975 году ввели эмбарго против нас, в 2003 году надевали мешки на головы турецких военных в Ираке, 15 июля 2016 года встали на сторону террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сегодня вооружают Рабочую партию Курдистана / Партию "Демократический союз" в Сирии и, стравливая народы региона друг с другом, не прекращают поиски путей создания государства по этническому и религиозному принципу. Этот список можно продолжать, но, скажем прямо, идти в фарватере США невозможно. Мы пытались делать это в Сирии. Результат налицо. Мы пришли к катастрофе…

А что было сделано в соседнем с нами Ираке, что хотят сделать с Ираном? Если это удастся, проект "Большой Ближний Восток" практически осуществится.

В таком случае угроза есть, и ее невозможно игнорировать.

Есть еще экономическое измерение проблемы, и оно играет решающую роль. Это измерение будут оценивать те, в чьих руках находится казна. Но предупреждения о применении экономических санкций и прекращении поставок Ф-35 в случае покупки С-400 дают ключи к пониманию характера угрозы.

С технической точки зрения превосходство С-400 не обсуждается. С другой стороны, есть разная критика, связанная с Ф-35. Даже есть мнение, что, если Ф-35 не будут получены, это пойдет во благо Турции. Если озвучиваемая авторами данной точки зрения идея "это ускорит создание наших собственных самолетов" станет всеобщим убеждением, тогда это мнение может возобладать. Но, если сделать это не удастся, в таком случае речь будет идти о риске остаться без новых самолетов, потерять доходы от совместного производства, а также миллиарды долларов, вложенных в этот проект до настоящего времени. Еще один момент, который необходимо принимать во внимание: это наличие стран вокруг нас, использующих эти самолеты. Если вспомнить боевой корабль "Авероф" (Averof), который не купила Османская империя, но купила Греция перед Балканской войной, и роль, сыгранную им в этой войне, вопросов становится еще больше…

К тому же есть правовое измерение проблемы. С Россией заключено соглашение по С-400. По Ф-35 есть контракты о покупке и совместном производстве.

К этому также следует добавить обязательства, взятые странами на себя ранее. На Лиссабонском саммите НАТО в 2010 году было принято решение о создании совместной системы противовоздушной и противоракетной обороны, и в качестве части этого процесса в Кюреджике (Малатье) был размещен радар. Это тоже фактор, который необходимо принимать во внимание.

Я не встречал в письменных источниках точку зрения о том, что покупка С-400 связана с атомной электростанцией "Аккую", но слышал, что такие разговоры ведутся. Конечно, в таком случае для русских это означает большое преимущество. Ведь это будет подразумевать такие же возможности, какие были обретены с развертыванием системы противовоздушной обороны в Латакии. Это может быть самостоятельным фактором в покупке С-400? Ответ у заинтересованных сторон…

Отныне вопрос о размещении С-400 уже не столько вопрос суверенитета, сколько вопрос репутации. Рубикон пересечен…

Экономические санкции, даже если они создадут большое бремя, пойдут на пользу стране. Здесь уместно вспомнить, что в прошлом эмбарго США породило такие наши оборонные компании, как "Аселсан" (Aselsan), "Рокетсан" (Roketsan), "Хавелсан" (Havelsan), "Ишбир" (bir), "Таи" (TA).

В заключении отметим два следующих момента: наши власти должны соизмерять свои мечты со своими возможностями, руководствуясь балансом "цель - средство", и сделать так, чтобы институты страны снова эффективно функционировали и участвовали в процессе принятия решений.

Смогут ли сосуществовать сиамские близнецы? Если да, то какой будет цена? Эта проблема выступает перед нами в качестве эксперимента по дальновидности управления…

Ахмет Явуз (Ahmet Yavuz)