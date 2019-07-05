В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
Во время учений Воздушно-десантных войск на крымском полигоне Опук будет десантировано две тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
К учениям привлекут 40 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. 11 июля они стартуют с аэродромов в Иваново и Ульяновске с двумя тысячами военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на борту, говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.
Десантирование будет происходить с малых высот от 600 до 900 метров. При этом самолеты выстроятся в два параллельных потока по 20 единиц в каждом, а интервал между ними составит 100 метров.
На земле подразделениям ВДВ предстоит захватить объекты условного противника. Тем временем экипажи Ил-76 выполнят посадку "по-афгански" на полевой аэродром.
- Летчики выполнят заход на посадку с максимальным градиентом, - отметили в ведомстве.
Юлия Крымова (Севастополь)
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При этом самолеты выстроятся в два параллельных потока по 20 единиц в каждом, а интервал между ними составит 100 метров.
Это конечно красиво будет выглядеть со стороны, две линии самолетов, небо в куполах, но какое имеет практическое значение данный способ десантирования большой массы людей в одну точку ?
Учить нужно не показушным мероприятиям, а практическим боевым действиям на основе замысла учений где отдельные ротные и батальонные группы десантируются каждая в своём районе с заранее определённой задачей (уничтожить штаб, захватить аэродром, транспортный узел, склады с топливом и боеприпасами...).
За десантниками должны " охотится" спецназ, росгвардия, армейская авиация. Пусть ВДВ учатся скрытно перемещаться на большие расстояния, без показухи, сидя на БМД, а пешком через лес, болота, горы и овраги. Тренируются группироваться в нужной точке в нужное время, организовывать отвлекающие манёвры и удары по вспомогательным объектам...
Вторым эшелоном на захваченные аэродромы должны десантироваться подразделения ВДВ с БМД, САУ, ЗРК... чтобы иметь возможность их удержать и обеспечить безопасный прием третьего эшелона - " бортов" с десантно- штурмовыми и мотострелковыми батальонами ....