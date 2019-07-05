Войти
05.07.2019
Российская газета

В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников

314
1
+1
Десантно-штурмовая бригада ВДВ. Архивное фото.
Десантно-штурмовая бригада ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Во время учений Воздушно-десантных войск на крымском полигоне Опук будет десантировано две тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

К учениям привлекут 40 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. 11 июля они стартуют с аэродромов в Иваново и Ульяновске с двумя тысячами военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на борту, говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Десантирование будет происходить с малых высот от 600 до 900 метров. При этом самолеты выстроятся в два параллельных потока по 20 единиц в каждом, а интервал между ними составит 100 метров.

На земле подразделениям ВДВ предстоит захватить объекты условного противника. Тем временем экипажи Ил-76 выполнят посадку "по-афгански" на полевой аэродром.

- Летчики выполнят заход на посадку с максимальным градиентом, - отметили в ведомстве.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.10.2015
Подспорье российской армии в Сирии — грузовые самолеты «Руслан» — спроектированы и произведены на Украине ("JB Press", Япония)
21.03.2013
ВТА: генеральный курс – обновление авиапарка
13.03.2013
Будущее закладывается сегодня
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
07.11.2011
Не надо паники, господа!
01.07.2009
Новинки парижского салона
1 комментарий
№1
05.07.2019 04:23
Цитата, q
При этом самолеты выстроятся в два параллельных потока по 20 единиц в каждом, а интервал между ними составит 100 метров.

Это конечно красиво будет выглядеть со стороны, две линии самолетов, небо в куполах, но какое имеет практическое значение данный способ десантирования большой массы людей в одну точку ?

Учить нужно не показушным мероприятиям, а практическим боевым  действиям на основе замысла учений где отдельные ротные и батальонные группы десантируются каждая в своём районе с заранее определённой задачей (уничтожить штаб, захватить аэродром, транспортный узел, склады с топливом и боеприпасами...).
За десантниками должны " охотится" спецназ, росгвардия, армейская авиация. Пусть ВДВ учатся скрытно перемещаться на большие расстояния,  без показухи, сидя на БМД, а пешком через лес, болота,  горы и овраги. Тренируются группироваться в нужной точке в нужное время, организовывать отвлекающие манёвры и удары по вспомогательным объектам...

Вторым эшелоном на  захваченные  аэродромы должны десантироваться подразделения ВДВ с  БМД, САУ, ЗРК... чтобы иметь возможность их удержать  и обеспечить безопасный прием третьего эшелона -    " бортов" с  десантно- штурмовыми  и мотострелковыми батальонами ....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С