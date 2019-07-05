В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников

Во время учений Воздушно-десантных войск на крымском полигоне Опук будет десантировано две тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

К учениям привлекут 40 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. 11 июля они стартуют с аэродромов в Иваново и Ульяновске с двумя тысячами военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на борту, говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Десантирование будет происходить с малых высот от 600 до 900 метров. При этом самолеты выстроятся в два параллельных потока по 20 единиц в каждом, а интервал между ними составит 100 метров.

На земле подразделениям ВДВ предстоит захватить объекты условного противника. Тем временем экипажи Ил-76 выполнят посадку "по-афгански" на полевой аэродром.

- Летчики выполнят заход на посадку с максимальным градиентом, - отметили в ведомстве.

Юлия Крымова (Севастополь)