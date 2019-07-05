Танк-солдат: Т-62 получит новые стволы пушек и снаряды

Для российских средних танков Т-62 и Т-62М создаются запасные стволы орудий 2А20. Данные мероприятия проводятся в рамках опытно-конструкторской работы "Основа-У", сообщается в размещенном в Сети новом годовом отчете корпорации "Уралвагонзавод".

Рассказать о причинах такого интереса к обновлению вооружения бронемашин-ветеранов мы попросили главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского.

"Т-62 и их модификации - это надежные, проверенные многолетней эксплуатацией машины, которые успешно участвовали в конфликте 2008-го года, а сейчас воюют в Сирии.

В современных обстоятельствах эти танки не предназначены для проведения каких-то глубоких наступательных операций, наоборот, они включены в состав созданных у нас формирований территориальной обороны.

Как раз для такого рода локальных задач они обладают необходимыми боевыми свойствами. Поэтому, кроме орудийных стволов, обновляется еще и боекомплект. Насколько я знаю, сейчас разрабатывают новые бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные снаряды.

А модификации "M", например, не помешала бы и более совершенная управляемая противотанковая ракета", - сказал он.

Что же касается современных танков, Т-90М, "Арматы", то одно другому не помешает. Надо понимать, что инструмент надо использовать соразмерно задаче, считает военный эксперт.

"Было бы неразумно использовать "Армату" для задач территориальной обороны. Это все же машина другого уровня, другого поколения, и способная работать уже в новой конфигурации современных формирований, самостоятельно решать тактические и оперативные задачи", - добавил Мураховский.

Говоря о территориальной обороне, он напомнил, что, согласно планам обороны страны и строительства вооруженных сил, в России созданы округа, корпуса, дивизии, бригады территориальной обороны.

"Эти формирования переводятся в боеготовое состояние в угрожаемый период. Они комплектованы военнослужащими запаса, которые, в случае необходимости, будут мобилизованы указом президента и решением парламента.

Территориальную оборону регионов возглавляют губернаторы, Министерство обороны предоставляет вооружение и военную технику, приписывает личный состав запаса и обеспечивает его подготовку. Обычно она происходит во время сборов, когда полностью укомплектовываются батальонные тактические группы, проводится индивидуальная доподготовка, боевое слаживание. Завершаются эти сборы проведением тактических учений с боевой стрельбой.

В минувшем году на учениях "Восток-2018" такие формирования разворачивались на Камчатке и в Забайкальском крае. Как раз для них со специальных баз с хранения и снимались находившиеся там танки Т-62М", - пояснил Мураховский.

Алексей Брусилов