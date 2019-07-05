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05.07.2019
Военное обозрение

В Швейцарии испытали полностью электрический самолёт

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В Швейцарии прошли испытания перспективного полностью электрического учебного самолета Bristell Energic. Как сообщает "Nplus1", самолет провел в воздухе полтора часа, испытания признаны полностью успешными.

Источник изображения: topwar.ru

Перспективный учебный самолет разработан швейцарским стартапом H55 совместно с чешской авиастроительной компанией BRM Aero на базе чешского легкого двухместного самолета Bristell NG 5, серийно выпускаемого с поршневым двигателем Rotax 912. В ходе переделки на самолет были установлены аккумуляторные батареи, новая система управления и электромотор с трехлопастным воздушным винтом изменяемого шага. Длина самолета составляет 6,5 метра, размах крыла - 8,1 метра. Максимальная взлетная масса 850 кг при грузоподъемности в 200 кг.

В отличие от своего предшественника с обычным двигателем, стоимость одного часа полета которого составляла 85 долларов, час полета электрического Bristell Energic составляет всего 7 долларов, что значительно снижает расходы на его эксплуатацию и удешевляет стоимость обучения пилотов.

По заявлению разработчиков, полностью электрический самолет способен находится в воздухе на одном заряде батарей свыше полутора часов, на наземную перезарядку уходит около одного часа. С учетом того, что длительность занятий в воздухе не превышает одного часа, самолет идеально подходит для начальной подготовки пилотов.

Ранее сообщалось, что американская компания Bye Aerospace в апреле прошлого года начала испытания электрического учебного самолета Sun Flyer 2, который планируется применять для начальной подготовки летчиков гражданской авиации. По заявлению разработчиков, самолет способен находиться в воздухе до трех часов, а стоимость одного часа эксплуатации данного электросамолета не будет превышать 3 долларов.

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Страны
США
Чехия
Швейцария
Проекты
Военные учения
Электрический самолёт
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