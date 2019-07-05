На МиГе-21 далеко не уедешь

Почему мечты Китая распроститься с российским ОПК несбыточны

Военная промышленность Поднебесной вышла на такой уровень, что не нуждается в импорте российских самолетов, утверждается в статье "Что делать, если не хватает денег? Россия снова продает Китаю Су". В этом есть доля истины. Но не более.

Среди военно-политического руководства КНР и командования НОАК существуют две полярные позиции. Одни считают, что для поддержания боеготовности необходимо приобретать российскую военную технику. И этому есть логичное объяснение: импорт из РФ – фактически единственная доступная Пекину возможность пополнить арсеналы современным оружием. Дело в том, что санкционный режим, введенный странами-поборницами "демократии" в 1989 году после событий на площади Тяньаньмынь и разгона антиправительственной демонстрации студентов, сохраняется. С тех пор КНР лишена возможности покупать западные технологии военного и двойного назначения. Конечно, китайцы не сидят сложа руки. Председатель Си Цзиньпин говорил о том, что если в стране нет каких-то технологий, их нужно любой ценой добыть и освоить.

Вторая группа, представляющая главным образом национальный ОПК, считает (отчасти справедливо), что нужно развивать свое производство, перестать ориентироваться на Россию, производить свою технику и реализовывать ее на внешних рынках.

Но почему Пекин продолжает приобретать технологии и для авиации, и для ПВО? Думается, китайские конструкторы лишены креатива в разработке систем вооружений. Маловато у них своих инноваций. Хотя нельзя не отметить, что творческий подъем начинает проявляться. Это заметно в более простых вещах – например, в собственных артиллерийских системах, боеприпасах. Есть подвижки в ракетной и, отчасти, космической технике. Объективности ради отметим прорыв в военно-транспортном авиастроении. Но и здесь радикальных инновационных решений в конструкции двигателей, планеров пока нет. Пальма первенства в области творческого подхода к созданию новинок принадлежит оружейникам из других стран. Если говорить о боевой электронике, то равняться стоит на американский ОПК, есть определенные достижения у израильтян. Естественно, следует отдать должное российской "оборонке".

По большому счету, статьи, как в China.com, превозносят китайский ОПК необоснованно. Многие эксперты говорят, что оборонпром Поднебесной потерял основную привлекательность – низкую себестоимость продукции. Если проанализировать современные контракты, китайцы поставляют оружие иностранным заказчикам из стран третьего мира, развивающихся государств ЮВА. Как правило, это обуславливается политической волей руководителя и расценивается как знак признательности за сотрудничество. Либо это прямое указание на заинтересованность китайцев в налаживании отношений с властями конкретной страны. Но если туда и идут вооружения по сниженным ценам, то все это затем компенсируется ресурсами, которые Пекин получит взамен.

Как показывает практика, по факту, особых успехов китайцы пока не добились. Новые самолеты, по преимуществу учебно-боевые, приобретают за рубежом, но поставки мизерны. Единственным успешным проектом можно назвать китайско-пакистанский JF-17 "Гром". Chengdu Aircraft Corporation в содружестве с военным ведомством Пакистана, которое и выделило значительное финансирование, в конце 1990-х – начале 2000-х глубоко модернизировала советский МиГ-21. Первая партия была произведена в КНР, затем "Гром" начали собирать в Пакистане на совместном предприятии Chengdu Aircraft и Pakistan Aeronautical Complex.

“Советский прародитель JF-17 совершил первый полет 16 июня 1956 года”

Но и тут не все просто. Исламабад получил сотню таких самолетов, однако они летают на российских двигателях РД-93. Пакистанские авиатехники не обладают достаточной квалификацией для того, чтобы производить ремонт, и машины приходится перегонять в КНР на авиазавод в Чанша. Есть еще одно важное обстоятельство: свой первый полет советский прародитель JF-17 легкий истребитель МиГ-21 совершил 16 июня 1956 года.

Объективно: единственно, в чем преуспел китайский авиапром, – в производстве беспилотных летательных аппаратов. Оно массовое и в силу больших тиражей выпускаемых БЛА недорогое. А качество дронов на высочайшем уровне. Саудиты закупили сборочную линию на триста машин, Объединенные Арабские Эмираты давно используют китайские БЛА.

Больше 15 стран закупают в КНР ударные беспилотники и в принципе довольны ими, только Иордания решила избавиться от своих шести БЛА и, скорее всего, перепродаст их в Ирак.

Чем объяснить такой взлет строительства боевых дронов? В КНР смогли создать свою конструкторскую школу и комплекс предприятий, которые выпускают и постоянно совершенствуют конструкционные материалы, необходимые для производства беспилотников. Плюс к этому их массированное применение полностью отвечает требованиям стратегии и тактики современного вооруженного конфликта, когда наиболее опасные боевые задачи в воздухе выполняют именно разведывательные и ударные БЛА. Именно поэтому производство дронов получило в Поднебесной столь серьезное развитие. При нормальной взлетной массе БЛА могут принимать на борт огромное количество боеприпасов, которые сейчас разрабатываются и предприятиями ОПК, и гражданскими компаниями, конкурирующими за право участвовать в тендерах на производство ВВТ. Благодаря, опять же, решению Си Цзиньпина о том, что нужно вовлекать и гражданские фирмы в обеспечение обороноспособности страны.

“J-20 якобы уникален по аэродинамической компоновке. Но у китайцев нет собственного двигателя для этого самолета”

Развитие в китайском ОПК идет, но так или иначе в основе большинства разработок лежат советские и российские системы. Почему китайцы покупают, допустим, Су-35, С-400 и в перспективе готовы будут платить за С-500? Да потому, что им эти разработки нужны для саморазвития, сохранения импульса, который китайская оборонка получила в 1990-е за счет копирования и модернизации российской техники.

В марте 2019 года китайский портал World Stealth Fighter написал о том, что с 2014 года КНР – ведущий в мире производитель "передовых истребителей" и самолет пятого поколения J-20 по основным параметрам превосходит американские F-22, F-35 и российский Су-57. По мнению китайцев, J-20 уникален по аэродинамической компоновке. Но пока у них нет собственного двигателя для этого самолета. Комплектуются истребители российскими АЛ-31ФН. Также эксперты отмечают, что у самолета слабое шасси, есть проблемы с малозаметностью. А двигатель невозможно скопировать, поскольку нужна полная информация о технологическом цикле производства мотора.

Да, Су-57 пока еще спорная машина, и серьезные китайские эксперты видят, что она далека от совершенства. Но тут время рассудит, чей самолет окажется лучшим.

Думается, подобные материалы появляются в китайском информационном поле еще и потому, что там очень внимательно наблюдают за состоянием нашего двигателестроения. ОПК России после прекращения поставок с Украины оказался в очень сложном положении. Китайцы надеялись, что мы не сможем наладить замещение импорта и, вероятно, обратимся к ним за силовыми установками для кораблей и вертолетов. Но этого не случилось, наши предприятия, судя по публикациям в той же китайской прессе, справились с этой задачей.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Газета "Военно-промышленный курьер",