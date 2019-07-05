Численность "Талибана" достигла 60 тысяч человек - и.о. генсека ОДКБ

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Численность движения "Талибан" (запрещено в РФ) по последним оценкам, составляет 60 тысяч человек, сообщил исполняющий обязанности генсека Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

"Последняя цифра, которую я получил из источников официальных, - 60 тысяч человек входит в движение "Талибан", - сказал Семериков на пресс-конференции в Москве.

Движение "Талибан" в настоящий момент контролирует существенную часть Афганистана. Помимо него, в стране действует также террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ). Как сообщал в феврале этого года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, численность ИГ в Афганистане составляет четыре тысячи человек.