Запуски спутников OneWeb с российского космодрома Восточный будут производиться ежемесячно

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Подготовка к серии запусков британских спутников OneWeb начнется на космодроме Восточный сразу после пятничного пуска "Союза" с метеоспутником "Метеор-М" №2-2, сообщил заместитель начальника технического комплекса космодрома Андрей Холопов.

"Мы после этого запуска непосредственно приступаем к подготовке сотрудничества с Ariane Space по программе OneWeb. Это значит, что мы будем работать с иностранным заказчиком. Пуски будут производиться каждый месяц", - сказал Холопов в видеоролике, опубликованном в четверг телестудией "Роскосмоса".

Пуск "Союза-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", российским метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и попутной полезной нагрузкой запланирован на 5 июля с космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что Россия намерена провести не менее шести пусков ракет со спутниками связи компании OneWeb в 2019-2020 годах.

В плане закупок ЦЭНКИ на 2019 год размещено шесть закупок на страхование "гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при запуске и эксплуатации КА "ВАН ВЭБ" и три закупки на страхование "стартового комплекса 371СК14 космодрома Восточный для запуска космического аппарата "ВАН ВЭБ".

Срок действия закупок охватывает 2019-2020 годы.

Согласно документам компании, три пуска будут осуществлены с космодрома Восточный и три - с Байконура. Всего на страхование запусков выделено 52,5 млн рублей, стартового стола "Восточного" - 80,177 млн рублей.

28 февраля российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая с космодрома Куру во французской Гвиане, вывела на орбиту Земли первые шесть спутников связи британской компании OneWeb. Позднее планируется в ходе каждого пуска выводить на орбиту по 32 аппарата.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. 17 из них - с российских площадок.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".