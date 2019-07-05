Вертолет Ми-38 испытали в экстремальных условиях

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Вертолет Ми-38 испытан в высокогорье и при экстремально высоких температурах, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"В частности, в Астрахани вертолет совершил более 50 полетов, успешно подтвердив возможность эксплуатации при температурах наружного воздуха до +45 градусов по Цельсию. Испытания в условиях высокогорья прошли на Эльбрусе. По их итогам Ми-38 доказал способность к выполнению полетов на высотах до 3 тысяч метров над уровнем моря", - сказали в пресс-службе.

По данным холдинга, вертолет также совершил серию из 50 полетов, в ходе которых оценивалась возможность пилотирования и навигации при отсутствии визуальной видимости ориентиров и горизонта.

"Учитывая высокий интерес к вертолету со стороны российских и зарубежных заказчиков, мы стараемся максимально раскрыть и задокументировать его возможности. В частности, в ближайшее время запланированы испытания новой обзорной системы и сертификация новых упрочненных лопастей несущего винта, которые также будут использоваться и на вертолете Ми-171А2", - заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, которого процитировали в пресс-службе.

В холдинге отметили, что результаты испытаний переданы в Росавиацию для внесения дополнений в сертификат типа вертолета.

Область применения вертолетов Ми-38 - перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это - в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.