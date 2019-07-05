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05.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Астроном-любитель сделал снимки секретного космического корабля США

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Источник изображения: af.mil

В Нидерландах астроном-любитель Ральф Ванденберг сделал снимки секретного мини-шаттла ВВС США X-37B, выполнявшего эксперименты на околоземной орбите.

"Наконец-то изображение, показывающее мини-шаттл, на снимке лишь часть от реального размера корабля. Как бы то ни было, изображение превзошло мои ожидания, на нем можно разглядеть нос, хвост и даже больше", – написал Вандерберг в своем Twitter.


Он добавил, что снимок смог сделать при помощи сети других любителей, снимки были сделаны 30 июня и 2 июля.

Программа аппарата X-37B разработки Boeing была начата в 1999 году, в 2004 году она перешла в военное ведомство, передает РИА "Новости". Подробности проекта, включая его стоимость, засекречены.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что такие шаттлы теоретически способны нести оружие.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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