Астроном-любитель сделал снимки секретного космического корабля США

В Нидерландах астроном-любитель Ральф Ванденберг сделал снимки секретного мини-шаттла ВВС США X-37B, выполнявшего эксперименты на околоземной орбите.

"Наконец-то изображение, показывающее мини-шаттл, на снимке лишь часть от реального размера корабля. Как бы то ни было, изображение превзошло мои ожидания, на нем можно разглядеть нос, хвост и даже больше", – написал Вандерберг в своем Twitter.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Space Shuttle. Nevertheless, the images succeeded beyond expectations and show even a sign of the nose/payload bay/tail or even more. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif - Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) 3 июля 2019 г.

Он добавил, что снимок смог сделать при помощи сети других любителей, снимки были сделаны 30 июня и 2 июля.

Программа аппарата X-37B разработки Boeing была начата в 1999 году, в 2004 году она перешла в военное ведомство, передает РИА "Новости". Подробности проекта, включая его стоимость, засекречены.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что такие шаттлы теоретически способны нести оружие.

Алексей Дегтярев