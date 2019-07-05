Правительство Индии продлило запрет на сотрудничество с группой Leonardo

ЦАМТО, 4 июля. Правительство Индии 2 июля продлило запрет на сделки в сфере военно-технического сотрудничества с находящейся в "черном списке" итальянской группой Leonardo (бывшая Finmeccanica) еще на шесть месяцев.

Как напоминает Business Insider со ссылкой на заявление Министерства обороны Индии, на группу Leonardo был наложен запрет в связи с противоправными действиями при продаже 12 вертолетов AW-101 в VVIP-версии стоимостью 36 млрд. рупий. По этому делу индийской стороной еще проводится расследование. Впервые запрет был наложен в июле 2014 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Индии в начале 2017 года официально ввело новые руководящие принципы, касающиеся того, как обращаться с поставщиками, которым было предъявлено обвинение в неправомерных действиях в сфере поставок оборонной продукции. Эти меры предоставляют Минобороны возможность приостановить и/или запретить сотрудничество с компанией (иностранной или индийской) в случаях: коррупции или другой незаконной деятельности; проступка, связанного с оплатой агентов; действий, ставящих под угрозу национальную безопасность Индии.

Данная политика отменяет предыдущую практику объявления 10-летнего запрета для любой компании, обвиняемой в совершении правонарушений. Согласно новым принципам, Министерство обороны должно подать жалобу на попавшую под подозрение компанию в Центральное бюро расследований Индии (CBI) или любой другой следственный орган, после чего сотрудничество с компанией приостанавливается на срок не более одного года для проведения расследования. Причем первичная приостановка деятельности может быть объявлена на срок не более 6 месяцев, после чего запрет может быть продлен еще на 6 месяцев. Если по результатам расследования выявлены серьезные правонарушения, запрет на деятельность в Индии компании-нарушителя может быть продлен на срок не менее 5 лет.