ОДКБ в 2019 году задействует 12 тыс. человек в шести учениях - и.о. генсека

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в 2019 году шесть учений, сообщил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"В 2019 году мы проведем шесть различных учений", - сказал Семериков на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Общая численность привлекаемых к учениям ОДКБ сил, по нашим расчетам, составит порядка 12 тыс. человек", - добавил он.