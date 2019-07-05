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05.07.2019
Интерфакс-АВН

ОДКБ в 2019 году задействует 12 тыс. человек в шести учениях - и.о. генсека

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Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в 2019 году шесть учений, сообщил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"В 2019 году мы проведем шесть различных учений", - сказал Семериков на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Общая численность привлекаемых к учениям ОДКБ сил, по нашим расчетам, составит порядка 12 тыс. человек", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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