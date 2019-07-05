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05.07.2019
Военное обозрение

Новый министр обороны Финляндии не видит "российской военной угрозы"

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Отсутствие угрозы военного нападения со стороны соседней России не говорит о том, что Финляндия не должна развивать свою обороноспособность, заявил в интервью изданию Минобороны страны Ruotuvki новый глава финского оборонного ведомства Антти Кайкконен.

Источник изображения: topwar.ru

По словам нового министра обороны, Финляндия не видит со стороны России угрозы военного нападения. В тоже время страна находится между военным альянсом множества западных государств, входящих в блок НАТО с одной стороны и великой державой Россией с сильной армией - с другой стороны. Такое положение, несмотря на окончание холодной войны, заставляет Финляндию развивать свою обороноспособность, чтобы исключить нападение на страну.

Мы не видим военной угрозы со стороны России. Однако будем поддерживать свою обороноспособность и будем продолжать развивать ее в будущем. Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну

- заявил Кайкконен.

Как ранее сообщалось, Финляндия не входит в блок НАТО, хотя активно проводит военные учения с силами альянса. Как пример - участие финских сил самообороны в масштабных учениях "Единый трезубец-2018", прошедших в Норвегии. На регулярной основе финские силы самообороны также проводят учения с вооруженными силами скандинавского полуострова.

Силы обороны Финляндии комплектуются военнослужащими по контракту и по призыву. В стране существует всеобщая воинская обязанность, призывной возраст начинается с 19 лет. Однако призывник сам может выбрать срок службы, который по желанию может составить 165, 255 или 347 дней.

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Страны
Норвегия
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
Военные учения
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