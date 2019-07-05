Танкистов Балтийского флота научили подводному вождению

Одно из самых сложных упражнений боевой подготовки - вождение под водой - выполнили танкисты Балтийского флота на специальном вододроме в Калининградской области.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше ста военнослужащих отдельного танкового полка и более 20 танков Т-72Б3, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Механики-водители преодолевали водную преграду шириной более 50 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов. Им также предстояло эвакуировать технику из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.

Чтобы получить допуск к вождению под водой, танкисты прошли специальный курс легководолазной подготовки, отрабатывали действия при отказе техники и другие нештатные ситуации. Также они освоили порядок действий при покидании затопленного танка и особую систему сигналов для связи в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

При форсировании водной преграды боевые машины были оборудованы специальными воздуховодами, а военнослужащие экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Справка "РГ"

Новый вододром для занятий по преодолению водных преград в подводном положении экипажами танков был оборудован на полигоне Пугачево в Калининградской области в 2018 году. Армейский корпус также располагает водолазным комплексом, состоящим из класса технической подготовки, специального бассейна и тренажера для обучения танкистов действиям в нештатных ситуациях под водой. Это позволяет танкистам Балтийского флота отрабатывать спецнавыки без отрыва от места дислокации.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)