Куда прилетят "навязанные" Су-35

Китай готов купить не нужные ему истребители, лишь бы не достались Индии

Москва продавала Пекину оружие, когда ей не хватало денег, говорится в статье на портале China.com. Ныне Китаю удалось во многих областях достичь военно-технологического уровня России или даже превзойти его. Новейшие разработки северного соседа не стоят в приоритете у КНР, утверждает автор статьи. Возникает вопрос: почему же Китай продолжает покупать российское оружие.

Сегодня экономический успех КНР, обеспеченный товарным знаком "made in China", дает стране возможность иметь самые современные вооруженные силы. В то же время экономика нашего северного соседа все еще зависит от торговли оружием. Хотя Китай и импортирует российское вооружение, ему хочется опираться исключительно на собственные силы. Это, в свою очередь, не совпадает с ожиданиями российской стороны, поэтому они всегда пытаются нам что-нибудь продать.

Автор портала утверждает, что на международном форуме "Армия-2019" Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству уведомила представителей Китая, что они ожидают ответа по предложению о закупке современных ВВТ российского производства. Речь идет о продаже КНР еще одной партии боевых истребителей Су-35.

В 2015 году Пекин заказал 24 самолета Су-35, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. Самолеты были получены, сделка закрыта. Еще на стадии подписания контракт вызвал сомнения и споры. Многие считали, что покупка Су-35, каждый из которых обойдется более чем в 100 миллионов долларов, того не стоит.

“Нельзя отрицать, что российские авиационные двигатели намного лучше китайских”

Китай купил всего 24 самолета Су-35. Для ВВС большой страны – незначительное пополнение. К тому же покупка совершалась по трем причинам. Во-первых, в то время Китай только занимался разработкой истребителей J-20 и купленные Су-35 могли заполнить образовавшуюся при этом пустоту в рядах ВВС. Во-вторых, нельзя отрицать, что российские авиационные двигатели намного лучше наших, поэтому мы покупали новейшие на тот момент самолеты и изучали их двигатели. В-третьих, мы выражали свое хорошее отношение к России, а также готовили основу для внедрения ЗРК С-400 и подобных систем вооружения. Покупая Су-35, мы оказывали России уважение, но ей было этого мало.

Сейчас самолеты Су-35 уже никому не нужны, утверждает автор статьи. У Китая появились J-20, страна наладила полностью независимое производство тяжелых истребителей, потребность в российской боевой авиатехнике отпала. Нас не привлекает даже новейший Су-57, не говоря уже о "тридцать пятых". Так зачем же нам опять пытаются их продать? Ответ прост: "У России нет денег".

Москва пристально следит за ростом экономической мощи Китая, так как кроме продажи энергоресурсов и вооружения ничего не может предложить. Оружие в России действительно неплохое и все сделки совершались на основе обоюдного желания. Однако с ростом научной и технической мощи Китаю удалось добиться огромного прогресса в самостоятельных прикладных исследованиях, а во многих областях достичь уровня России или даже превзойти его. Импорт ВВТ, даже если речь идет о новинках, перестал играть прежнюю роль.

“Индия всегда была "фанатом" российского оружия, она точно не откажет Москве”

В то же время Россия строго контролирует технологию производства своего основного вооружения. Естественно, никто не хочет продавать свои главные ноу-хау другим. Поэтому в российско-китайской торговле и сложилась ситуация, когда одна сторона стремится купить то, что другая продавать не хочет и наоборот.

Может, Китай и не заинтересован в приобретении Су-35, но интернет-пользователи заметили, что в случае отказа у этих самолетов тут же появится другой покупатель – Индия. Ведь России нужны деньги. Военная промышленность Индии находится в еще худшем состоянии, к тому же эта страна всегда была самым преданным "фанатом" российского оружия, она точно не откажет российскому ОПК, резюмирует китайский портал.

Газета "Военно-промышленный курьер",