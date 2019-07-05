ОДКБ сотрудничает с США в борьбе с наркотиками - и.о. генсека
Совещания министров обороны стран – членов ОДКБ.
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Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности сотрудничает с США и Китаем в борьбе с наркотрафиком, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.
По его словам, в антинаркотической операции ОДКБ "Канал" "в качестве наблюдателей принимают участие представители третьих стран, в том числе США и Китая".
Семериков отметил, что в ходе только одного этапа операции в текущем году удалось конфисковать 11 тонн наркотиков.
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