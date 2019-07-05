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05.07.2019
Интерфакс-АВН

ОДКБ сотрудничает с США в борьбе с наркотиками - и.о. генсека

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ОДКБ
Совещания министров обороны стран – членов ОДКБ.
Источник изображения: www.mil.ru

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности сотрудничает с США и Китаем в борьбе с наркотрафиком, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

По его словам, в антинаркотической операции ОДКБ "Канал" "в качестве наблюдателей принимают участие представители третьих стран, в том числе США и Китая".

Семериков отметил, что в ходе только одного этапа операции в текущем году удалось конфисковать 11 тонн наркотиков.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ОДКБ
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