Войти
05.07.2019
Интерфакс-АВН

С-400 могут прибыть в Турцию на следующей неделе, заявляют в Анкаре

221
0
0
Исмаил Демир
Директор департамента оборонной промышленности (Savunma Sanayii Müsteşarlığı - SSM) министерства обороны Турции Исмаил Демир.
Источник изображения: SSM

Стамбул. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Вы увидите, когда они поступят на следующей неделе", - цитирует агентство Bloomberg слова Демира, сказанные в Анкаре в ответ на вопросы журналистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
03.06.2019
Заявлено, что Турция С-400 может прикрыть месторождения на шельфе Северного Кипра
14.05.2019
F-35 или Су-57: выбор остается за Турцией (Advance, Хорватия)
18.02.2019
"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле
20.12.2018
США пытаются сорвать контракт на поставку Турции ЗРС С-400
09.07.2018
Италия отказалась от закупок истребителей F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С