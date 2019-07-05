Самый тяжелый в мире транспортный вертолет Ми-26Т2В станет арктическим

Самый тяжелый в мире многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т2В приспособят для работы в арктических условиях. Модернизацией машины для Минобороны РФ занимается холдинг "Вертолеты России".

Как рассказал гендиректор холдинга Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация по созданию Ми-26Т2ВА в исполнении "Арктика" еще не оформлена, но примерные сроки работ уже определены — около двух лет потребуется на выпуск первого опытного образца.

"Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание", — цитирует "РИА Новости" Богинского.

Он рассказал, что вертолет будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей, в связи с чем машину оснастят утепленным фюзеляжем, дополнительными аварийно-спасательными средствами, спецоборудованием для приготовления и нагрева пищи. Так как проект создается и под морскую авиацию, то для летчиков предусмотрено использование специальных костюмов, под которые адаптируют кабины экипажа.

В феврале 2016 года Минобороны РФ и "Вертолеты России" подписали контракт на поставку арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, которые имеют улучшенную теплоизоляцию, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, а также уникальную систему подогрева двигателей и трансмиссии.

В феврале 2019 года стало известно, о начале госиспытаний модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. У модернизированной версии были улучшены системы навигации, аварийно-спасательного оборудования и спутниковых средств связи. Кроме того, машина получила новый бортовой комплекс обороны "Витебск", который обнаруживает угрозу и противодействует атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения. Светосигнальное оборудование машины адаптировано под очки ночного видения.