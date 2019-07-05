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05.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американский генерал описал ответ США на "ядерную атаку" России

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Источник изображения: af.mil

Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал о плане Соединенных Штатов, который должен защитить страну от "ядерного армагеддона". Пентагон должен будет выполнить три "безотказные" операции, если Москва применит свой стратегический арсенал против Вашингтона, сообщил он.

По словам американского генерала, первая часть плана – это полномасштабная контратака, которую США начнут вместе со своими союзниками по НАТО. Гольдфейн отметил, что в случае подобного сценария на его красном телефоне должны загореться три кнопки. Сначала генерал должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, а после этого для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты американские и натовские боевые самолеты, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Express.

Гольдфейн заверил, что у американской стороны будет достаточно времени для уничтожения вражеских ракет с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.

Затем Гольдфейн свяжется с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы принять ответные действия на американской территории.

Завершат эту трехкомпонентную контратаку атомные подводные лодки, "которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды". Субмарины должны нанести "второй удар", чтобы "заставить противника подчиниться", утверждает издание.

Затем, продолжил Гольдфейн, будет обсуждаться, какую ядерную атаку можно совершить для "сдерживания" противника.

Описывая все шаги в хронологическом порядке, он подчеркнул: "Каждая из этих миссий является безотказной. И каждую из них необходимо завершить одновременно".

Ранее Путин назвал неутешительные для врагов последствия ядерной войны с Россией.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала слова президента, прозвучавшие в фильме "Миропорядок 2018" Владимира Соловьева, когда глава государства подчеркнул, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. "Зачем нам такой мир, если не будет России?" – задавался вопросом президент.



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Персоны
Путин Владимир
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