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05.07.2019
Военно-промышленный курьер

Промышленные технопарки оценят по новым критериям

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Источник изображения: vpk-news.ru

V Национальный рейтинг технопарков России, который готовит АКИТ РФ при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития, будет составлен по обновленной методике.

Добавлен субиндекс S5 – "Информационная открытость и вклад в устойчивое развитие", включающий два показателя: "Наличие инфраструктуры и/или программ профориентационной деятельности" и "Наличие льготных условий предоставления помещений/оборудования/услуг для резидентов". Таким образом в рейтинге будет учитываться роль технопарка в создании условий для устойчивого роста экономики региона.

Перечень показателей эффективности деятельности управляющей компании технопарка дополнен численностью резидентов, начавших работу в 2018 году.

По инициативе президента Федерации интеллектуальной собственности Сергея Матвеева изменена классификация результатов интеллектуальной деятельности (РИД) резидентов технопарка. В частности, разработана шкала оценки РИД. В зависимости от ее  типа и места получения регистрации (в России или в зарубежных ведомствах) объектам (патентам, полезным моделям, товарным знакам и др.) будет присвоен коэффициент от 1 до 5.

Технополис "Москва" предложил показатели инновационной активности резидентов технопарка рассчитывать за трехлетний период. Изменение внесено для учёта неравномерного характера отдачи от затрат на НИОКР и патентной активности.

Всего методика включает более 15 показателей, по которым Ассоциация кластеров и технопарков России оценит деятельность промышленных технопарков. Работа экспертов позволит выявить лучшие практики управления, дать оценку данных площадок для бизнеса, привлечь внимание к наиболее успешным проектам для тиражирования их опыта.

Экспертный совет, в который вошли 22 представителя Государственной Думы, Минпромторга и Минэкономразвития, Фонда развития промышленности, АО "Корпорация "МСП", Аналитического центра при Правительстве РФ, РСПП и других организаций, утвердил изменения в методику рейтинга.

В нем, как ожидается, в этом году примут участие около 40 технопарков. В 2018-м лидерами стали нанотехнологический центр "ТехноСпарк", технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия и "Калибр".

Итоги V Национального рейтинга технопарков России будут представлены на ежегодной практической конференции АКИТ РФ "Промышленная Россия 4.0".

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
РСПП
Проекты
Наноиндустрия
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