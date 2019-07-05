Sohu (Китай): почему Китай продолжает покупать лучшие российские истребители?

Истребители Су-35 считаются лучшими российскими боевыми самолетами, и Китай планирует их купить, но зачем? Су-35 — самолеты четвертого поколения, которые уступают более новым моделям, пишет "Соху". К тому же, у КНР есть свои истребители, способные заменить устаревшие самолеты. Аналитики считают, что одна из причин — слишком короткий срок для модернизации собственного авиапарка.

Странно, когда страна, у которой есть истребители-невидимки J-20, покупает у России самолеты Су-35.

В настоящее время истребители Су-35 считаются лучшими российскими боевыми самолетами, которые уже встречались в Сирийском небе с гордостью американской авиации - F-22. По мнению самой России, их Су-35 во многом превосходят американские самолеты F-35.

Но как бы кто ни хвалил Су-35, он остается всего лишь самолетом четвертого поколения, который имеет существенные технические различия с самолетами пятого поколения. Несмотря на то, что в настоящее время продолжают развиваться радары, используемые против стелс-истребителей и что преимущества "невидимости" самолетов пятого поколения отходят на второй план, однако по комплексным характеристикам такие самолеты все еще занимают ведущие позиции.

Из последних новостей мы видим, что Россия продолжает продавать Китаю свои Су-35. На китайском телевидении также обсуждались возможные закупки большего количества российских боевых самолетов для замены более старых моделей. Однако у Китая уже есть 24 самолета Су-35 и как минимум 30 самолетов J-20, а также недавно разработанные J-16, J-10C/D и J-11D. Все они годятся для того, чтобы заменить устаревшие модели.

Так зачем же Китаю покупать еще больше Су-35?

Аналитики уверены, что в настоящее время у Китая есть более 3000 военных самолетов и 1700 истребителей, из которых только около 600 принадлежит к четвертому и пятому поколению, остальные 1000 с небольшим не способны участвовать в современных боевых действиях. Военные самолетостроительные заводы в Шэньяне и Чэнду вряд ли смогут заменить все устаревшие самолеты за короткий промежуток времени.

Авиазаводы в Шэньяне и Чэнду в среднем производят более 100 самолетов в год. По предварительной оценке, чтобы заменить 1000 самолетов, им понадобится от 8 до 10 лет. Если же удастся импортировать Су-35, это было бы равнозначно открытию производственной линии в России, работающей на китайские ВВС.

Су-35 - это лучшие самолеты четвертого поколения, почему бы и не купить их по разумной цене в случае нехватки собственных производственных мощностей?

Кроме того, Китай хорошо знаком с процессом техобслуживания самолетов марки "Су", к тому же стоимость обслуживания истребителя четвертого поколения намного ниже. Вряд ли удастся заменить все 1700 самолетов ВВС Китая на самолеты пятого поколения за короткое время, поэтому внедрение Су-35 без увеличения сложности и стоимости обслуживания представляется экономически выгодным решением.

Конечно, есть еще один ключевой фактор, а именно дружеские отношения между Китаем и Россией. Покупка этих истребителей может рассматриваться как поддержка братской страны. Это, несомненно, сыграет важную роль в содействии развитию российской авиационной промышленности. В настоящее время Китай сотрудничает с Россией по проектам, касающимся широкофюзеляжных пассажирских самолетов CR-929, тяжелых вертолетов и так далее, поэтому сотрудничество, связанное с истребителями Су-35, является логичным продолжением.